Глава МЗС Данії: Можливі нові санкції ЄС проти РФ за арешт моряків

Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти Росії за ув'язнення українських військових моряків. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен.

"Росія все ще утримує 24-ьох українських моряків. Якщо їх не звільнять найближчим часом, ЄС повинен буде розглянути можливість санкцій проти Росії", - написав Самуельсен у понеділок, 21 січня, в мережі Twitter. Він назвав поведінку Росії на Азовському морі "неприйнятною".



Цього ж дня ЄС запровадив санкції проти чотирьох російських розвідників, яких підозрюють у причетності до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і згодом заарештовані 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Суд у Москві минулого тижня подовжив їхній арешт до 24 квітня. Усі затримані назвали себе військовополоненими та відмовилися свідчити.

Так само військовополоненими їх вважають і в Києві. Натомість Москва звинувачує моряків у "незаконному перетині кордону" та ще й із "застосуванням насильства або загрозою його застосування". Росіяни категорично відмовляються визнавати затриманих військовополоненими, звинувачуючи їх у "кримінальному злочині". У Москві також кажуть, що Росія та Україна офіційно не перебувають у стані війни чи збройного конфлікту.

Лідери країн ЄС неодноразово вимагали від Москви звільнити затриманих моряків та повернути Україні судна.