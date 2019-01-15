 Глава МЗС Данії: Можливі нові санкції ЄС проти РФ за арешт моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Глава МЗС Данії: Можливі нові санкції ЄС проти РФ за арешт моряків

За словами міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена, поведінка Росії на Азовському морі є "неприйнятною".

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен

Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти Росії за ув'язнення українських військових моряків. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен.

"Росія все ще утримує 24-ьох українських моряків. Якщо їх не звільнять найближчим часом, ЄС повинен буде розглянути можливість санкцій проти Росії", - написав Самуельсен у понеділок, 21 січня, в мережі Twitter. Він назвав поведінку Росії на Азовському морі "неприйнятною".

Цього ж дня ЄС запровадив санкції проти чотирьох російських розвідників, яких підозрюють у причетності до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері.

DW.COM

ЄС затвердив санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Це перші санкції ЄС за застосування хімічної зброї. (21.01.2019)

Арешт останнім чотирьом затриманим Росією українським морякам подовжили до 24 квітня. Адвокати моряків оскаржать це рішення суду РФ. (16.01.2019)

У телефонній розмові президент Франції Еммануель Макрон закликав свого російського колегу звільнити українських військових моряків та захопленні під час інциденту в районі Керченської протоки судна. (02.01.2019)

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і згодом заарештовані 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Суд у Москві минулого тижня подовжив їхній арешт до 24 квітня. Усі затримані назвали себе військовополоненими та відмовилися свідчити.

Так само військовополоненими їх вважають і в Києві. Натомість Москва звинувачує моряків у "незаконному перетині кордону" та ще й із "застосуванням насильства або загрозою його застосування". Росіяни категорично відмовляються визнавати затриманих військовополоненими, звинувачуючи їх у "кримінальному злочині". У Москві також кажуть, що Росія та Україна офіційно не перебувають у стані війни чи збройного конфлікту.

Лідери країн ЄС неодноразово вимагали від Москви звільнити затриманих моряків та повернути Україні судна.

Дивитись відео 03:03
Now live
03:03 хв

Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Конфлікт в Азовському морі: на що готовий Захід, щоб зупинити ескалацію? (30.11.2018)  

Також за темою

Russland Ukraine Krim Konflikt

Керченська криза та санкції: ЄС поки обмежився політичним жестом 10.12.2018

Рада ЄС на засіданні в Брюсселі запровадила санкції за "вибори" сепаратистів на Донбасі. Водночас жодного рішення про санкції щодо Росії за події у Керченській протоці не ухвалювали.

Реклама

Докладно

Карикатура на президента США Дональда Трампа

Не факт, що без Дональда справи пішли б краще

Багато в чому збитки, завдані президентством Трампа, прислужилися інтересам ЄС, вважає Макс Гофманн. 

Німці досі масово зберігають гроші готівкою або на рахунку в банку

У німців на руках більше шести трильйонів євро

Німці, як відомо, народ багатий і ощадливий. Але до якої міри, - це для багатьох виявилося сюрпризом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  