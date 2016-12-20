Глава МВС Німеччини: З 2000 року в країні запобігли 23 терактам

Сили безпеки Німеччини з 2000 року запобігли 23 терористичним актам. Такі дані міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера (Horst Seehofer) видання медіагрупи Funke навели у суботу, 11 вересня, у 20-ті роковини терактів в США. Однак терористична загроза в країні зберігається, зазначив міністр.

Зеегофер знову закликав надати Федеральному відомству з охорони конституції (BfV) повноваження проводити "онлайн-обшуки". У боротьбі з тероризмом необхідно пристосовуватися до нових загроз або технічного прогресу, зазначив він. За час діяльності нинішнього уряду забезпечити всі необхідні повноваження не вдалося, зазначив глава МВС ФРН.

Спецслужба вважає близько 2000 ісламістів у ФРН здатними скоїти теракт

За даними видання Tagesspiegel, BfV розглядає близько 2000 ісламістів на території Німеччини як особливо небезпечних і здатних здійснити теракт. Цей показник вищий, ніж аналогічний, що реєструється поліцією, оскільки Федеральне відомство з охорони конституції раніше відносить ту чи іншу людину до категорії небезпечних.

11 вересня виповнюється рівно 20 років з дня нападів бойовиків терористичного угруповання "Аль-Каїда" на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерство оборони США у Вашингтоні. В результаті цих атак загинули майже 3000 осіб.