 Глава МВС Німеччини загострює суперечку з Меркель у питанні міграції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Глава МВС Німеччини загострює суперечку з Меркель у питанні міграції

Рішення лідерів ЄС щодо міграції, які активно захищає канцлерка Анґела Меркель, на думку глави МВС Німеччини Горста Зеегофера, недостатні та нерівнозначні тому, чого вимагає його партія ХСС.

Горст Зеегофер невдоволений рішеннями саміту ЄС щодо біженців

Горст Зеегофер невдоволений рішеннями саміту ЄС щодо біженців

Міністр внутрішніх справ Німеччини, лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горст Зеегофер (Horst Seehofer) розкритикував домовленості щодо міграційної політики, яких було досягнуто під час саміту Євросоюзу цього тижня.

DW.COM

Після цілої ночі переговорів лідери Євросоюзу погодили спільну заяву щодо вирішення міграційної кризи. Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали знаходження європейського рішення. (29.06.2018)

Біженці, які раніше були зареєстровані у Греції або Іспанії та згодом приїхали на територію ФРН, будуть повернуті назад. Відповідна угода з італійським урядом поки що не досягнута. (29.06.2018)

У ЄС досягли домовленості у питанні міграції і канцлерка ФРН Меркель пристала на компроміс заради порятунку власної посади. Однак сумнівно, чи домовленості протримаються довго, пише Бернд Ріґерт. (29.06.2018)

Під час зустрічі керівництва ХСС, яка відбувається у Мюнхені в неділю, 1 липня, Зеегофер наголосив, що домовленості європейських лідерів щодо міграції не є рівнозначною заміною його вимогам, які стали предметом суперечки з канцлеркою ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та причиною урядової кризи в країні. Його основна вимога - контроль на кордоні Німеччини задля недопущення біженців, які подали заяву на отримання притулку в інших країнах ЄС, на територію країни. Про це повідомляє низка інформагенцій із посиланням на власні джерела серед учасників зустрічі.

Таким чином Зеегофер відповів на слова Меркель, яка після рішень саміту ЄС заявила, що вони є рівнозначними тому, чого вимагав глава МВС. Зустріч між ним та Меркель, яка відбулась напередодні, 30 червня, Зеегофер охарактеризував як "розмову, що не мала жодного ефекту", повідомляє AFP.

Нагадаємо, усю ніч на 29 червня лідери ЄС, які зібрались на саміті у Брюсселі, обговорювали питання зміни міграційної політики. Ці складні та тривалі переговори завершились погодженням європейськими лідерами спільної заяви, зокрема і щодо міграції. Рішення саміту передбачає, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Також у заяві наголошується, що вторинна міграція шукачів притулку між різними країнами ЄС створює загрозу для загальної європейської системи притулку. А тому уряди повинні вжити всіх заходів, аби їй запобігти.

Дивитись відео 01:24
Now live
01:24 хв

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)  

Також за темою

Deutschland | Merkel trifft Seehofer im Kanzleramt

Меркель хоче зберегти союз між ХДС і ХСС 01.07.2018

Глава німецького уряду Анґела Меркель обіцяє зробити все для того, щоб ХДС і ХСС й надалі спільно несли відповідальність за країну. Водночас вона продовжує наполягати: жодних односторонніх рішень.

Symbolbild EU Flaggen

У Євросоюзі задоволені компромісом щодо міграційної політики 29.06.2018

Провідні політики Євросоюзу позитивно дивляться на перспективи вирішення проблеми з біженцями. Утім, у рішення саміту Євросоюзу є й критики.

Belgien EU-Gipfel in Brüssel

Польща заявила, що не підписувала угоду щодо біженців у ЄС 01.07.2018

Як і Угорщина з Чехією, Польща також каже, що не приєдналася до угоди ЄС щодо біженців. У неділю в ФРН очікується заява уряду про ситуацію з міграційною політикою.

Докладно

Російська збірна перемогла Іспанію та вийшла у чвертьфінал

Росія на ЧС-2018: жага до перемоги в комбінації з удачею

Вихід Росії у чвертьфінал показує, на що здатне сама лише жага до перемогти, вважає Штефан Нестлер. 

Скоро п'яти копійок вже не буде в обігу

В Україні - нові правила готівкових розрахунків

Суму чеку при сплаті готівкою заокруглюватимуть до найближчих 10 копійок. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  