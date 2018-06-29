Глава МВС Німеччини загострює суперечку з Меркель у питанні міграції

Міністр внутрішніх справ Німеччини, лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горст Зеегофер (Horst Seehofer) розкритикував домовленості щодо міграційної політики, яких було досягнуто під час саміту Євросоюзу цього тижня.

Під час зустрічі керівництва ХСС, яка відбувається у Мюнхені в неділю, 1 липня, Зеегофер наголосив, що домовленості європейських лідерів щодо міграції не є рівнозначною заміною його вимогам, які стали предметом суперечки з канцлеркою ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та причиною урядової кризи в країні. Його основна вимога - контроль на кордоні Німеччини задля недопущення біженців, які подали заяву на отримання притулку в інших країнах ЄС, на територію країни. Про це повідомляє низка інформагенцій із посиланням на власні джерела серед учасників зустрічі.

Таким чином Зеегофер відповів на слова Меркель, яка після рішень саміту ЄС заявила, що вони є рівнозначними тому, чого вимагав глава МВС. Зустріч між ним та Меркель, яка відбулась напередодні, 30 червня, Зеегофер охарактеризував як "розмову, що не мала жодного ефекту", повідомляє AFP.

Нагадаємо, усю ніч на 29 червня лідери ЄС, які зібрались на саміті у Брюсселі, обговорювали питання зміни міграційної політики. Ці складні та тривалі переговори завершились погодженням європейськими лідерами спільної заяви, зокрема і щодо міграції. Рішення саміту передбачає, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Також у заяві наголошується, що вторинна міграція шукачів притулку між різними країнами ЄС створює загрозу для загальної європейської системи притулку. А тому уряди повинні вжити всіх заходів, аби їй запобігти.