Глава МВС Німеччини відхиляє колективну репатріацію бойовиків ІД

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) відкинув можливість масової репатріації до Німеччини громадян ФРН, котрі воювали на Близькому Сході на боці терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Таку позицію глава МВС ФРН озвучив у ефірі телеканалу ARD в неділю, 12 травня.

Зеегофер застеріг щодо ризику потрапляння в лави тих, хто повернеться, осіб, які не мають громадянства ФРН. Однак з'ясувати це влада зможе лише після того, як людина опиниться на території Німеччини. "За таке я не волів би відповідати", - зазначив урядовець, якого цитує агенція новин AFP.

Так само міністр наголосив, що справу кожного ісламіста необхідно розглядати індивідуально. Саме такий підхід може усунути будь-які сумніви в представників німецьких органів влади щодо особи ісламістів, вважає очільник МВС ФРН.

Зокрема, слід перевіряти, чи притягнуто цю людину до кримінальної відповідальності в інших державах або чи має вона громадянство інших держав чи кілька різних посвідчень особи, зазначив він. Крім того, необхідно зібрати всі дані щодо кожного з цих людей, що мають у своєму розпорядженні німецькі відомства. "Все це можна перевірити лише індивідуально, - наголосив міністр. - Ідеться про людей, які виїхали з Німеччини, щоб вести війну проти вільного світу".

Жодних винятків для неповнолітніх

Так само, на погляд міністра, не має бути жодних винятків навіть для неповнолітніх. Глава МВС Німеччини наголосив, що дітей і підлітків в нинішній ситуації "використовують в політичних цілях".

Нині, за даними уряду ФРН, близько 110 прибічників ІД з німецьким громадянством перебувають під вартою в тих частинах Сирії та Іраку, що контролюються курдськими формуваннями. Разом з ними курди захопили також близько 80 їхніх неповнолітніх дітей.

Наразі уряд ФРН не може забезпечити для затриманих консульську підтримку німецьких дипломатів, визнав міністр. Офіційний Берлін змушений покладатися "на інформацію, яку надають спецслужби, в тому числі міжнародні", додав Зеегофер.

Раніше курди неодноразово закликали країни, чиї громадяни перебували в лавах ІД, повернути їх на батьківщину. У березні 2019 року сирійські курди захопили останній бастіон ІД у Сирії.