Глава МВС Лівії просить ЄС внести ПВК "Вагнер" у список спонсорів тероризму

Міністр внутрішніх справ міжнародно визнаного уряду національної єдності Лівії Фетхі Башага закликав ЄС включити російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" у список організацій-спонсорів тероризму "за вчинення злочинів проти людяності". Про це в суботу, 27 червня, повідомило турецьке агентство новин Anadolu.

За словами міністра, присутність іноземних найманців на нафтових родовищах країни загрожує національній безпеці Лівії.

Башага опублікував запис у соцмережі Twitter, у якому він назвав "небезпечним прецедентом" взяття під контроль найбільшого родовища країни "Еш-Шарара" найманцями ПВК "Вагнер" і збройними загонами "Джанджавід" ("Джини на конях"), сформованими суданськими кочівниками-арабами. Міністр додав, що через це "завдано збитків інтересам американських і європейських нафтових компаній".

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Про присутність на родовищі російських і іноземних найманців повідомила 26 червня лівійська "Національна нафтова корпорація" (NOC). Глава NOC Мустафа Саналла заявив, що "повністю відкидає спроби іноземних держав перешкодити поновленню видобутку нафти", оскільки "лівійська нафта належить народу Лівії". Керівник компанії наголосив, що багато країн отримують вигоду від відсутності лівійської нафти на світових ринках, а деякі з них "цинічно висловлюють публічне співчуття у зв'язку з тим, що Лівія не в змозі добувати нафту, але в той же час за лаштунками підтримують сили, що блокують процес".

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Відновлення нафтовидобутку

Нафтовидобуток на найбільшому в країні родовищі "Еш-Шарара" відновили ​​7 червня після піврічної перерви. До зупинки в день там видобували приблизно 300 тисяч барелів нафти. Це становить близько третини від усіх обсягів виробництва в країні.

У січні 2020 року, напередодні міжнародних переговорів в Берліні щодо нормалізації ситуації в Лівії, "Лівійська національна армія" (ЛНА) на чолі з генералом Халіфою Хафтаром почала блокувати об'єкти нафтової промисловості в країні - морські експортні термінали, родовища і нафтопроводи на сході і південному сході Лівії. У результаті була паралізована робота нафтової інфраструктури Лівії по всьому виробничому ланцюжку - від видобутку сировини до його реалізації.

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Очікується, що повернення до повної потужності видобутку нафти на родовищі займе 90 днів через пошкодження внаслідок тривалої зупинки. Оператором проєкту "Еш-Шарара" є спільне підприємство NOC з французькою компанією Total, іспанською Repsol, австрійською OMV і норвезькою Equinor.

Росію неодноразово звинувачували в тому, що російські найманці з ПВК "Вагнер" беруть участь у громадянській війні в Лівії на боці "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара.