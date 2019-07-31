 Глава ДБР: Слідство щодо каналу ″Прямий″ не перешкоджає діяльності журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Глава ДБР: Слідство щодо каналу "Прямий" не перешкоджає діяльності журналістів

Роман Труба відкинув заяву Петра Порошенка щодо тиску на журналістів телеканалу "Прямий", додавши, що існує справа лише щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу каналу.

Роман Труба та Петро Порошенко (архівне фото)

Роман Труба та Петро Порошенко (архівне фото)

У Державному бюро розслідувань (ДБР) прокоментували заяву експрезидента України Петра Порошенка про тиск на журналістів телеканалу "Прямий". Директор бюро Роман Труба у понеділок, 12 серпня, заявив, що у ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу "Прямий", його редакційної політики, сплати податків телеканалом або роботи журналістів. "Більше того, слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів, і такого ніколи не буде відбуватися", - пообіцяв він у своєму каналі у месенджері Telegram.

При цьому Труба додав, що у ДБР є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу колишньому народному депутату Володимиру Макеєнку. "Різниця, здається, очевидна", - написав голова бюро.

Раніше Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу "Прямий", яку начебто ініціював ексзаступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов. Також Порошенко закинув ДБР упередженість та політичну заангажованість.

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Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу "Прямий", яку начебто ініціював Андрій Портнов. Експрезидент України також зазначив, що не довіряє Державному бюро розлідувань. (12.08.2019)

Петра Порошенка допитали в Державному бюро розслідувань. Експрезиденту України закидають ухиляння від сплати податків під час купівлі каналу "Прямий". (12.08.2019)

Нагадаємо, що 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий", а 25 липня - у справі про можливе ухилення від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Ініціатором розслідування проти Порошенка виступає Андрій Портнов, політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича. У 2014 році він виїхав до Росії, після чого переїхав на Захід, а повернувся до України у травні 2019-го - напередодні вступу на посаду президента Володимира Зеленського. Після повернення Портнов спрямував до ДБР кілька заяв проти Порошенка, зокрема про держзраду, панамські офшори та розкрадання в армії.

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