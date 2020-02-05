 Глава ВООЗ: Ситуація з коронавірусом може бути ″верхівкою айсберга″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2020

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Новини

Глава ВООЗ: Ситуація з коронавірусом може бути "верхівкою айсберга"

Керівник ВООЗ заявив, що новий коронавірус міг уже поширитись набагато більше, ніж про це відомо станом на зараз.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликає країни готуватися до появи коронавірусу на їхній території

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликає країни готуватися до появи коронавірусу на їхній території

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що випадки передачі нового коронавірусу 2019nCoV людьми, які не були в Китаї, може свідчити про можливість більш широкого розповсюдження хвороби в інших країнах. Про це він написав у Twitter у понеділок, 10 лютого.

"Словом, ми, можливо, бачимо лише верхівку айсберга", - зазначив генеральний директор ВООЗ і повідомив, що темпи поширення вірусу поза межами Китаю поки залишаються повільними, але вже незабаром вони можуть пришвидшитися. 

Він також закликав усі країни підготуватися до появи коронавірусу на їхній території та до протидії його розповсюдженню. Зокрема, йдеться про можливості для швидкого діагностування вірусу та відслідковування контактів осіб, що захворіли внаслідок зараження.

Поширення у Китаї знову пришвидшилось

Останні дані, опубліковані у Державному комітеті з охорони здоров'я КНР, свідчать, що кількість випадків зараження коронавірусом на території материкового Китаю знову зростає. За минулу неділю вона сягнула 3062 інфікованих - це на 15 відсотків більше за показник напередодні.

До цього Пекін звітував про зменшення темпів реєстрації нових випадків зараження коронавірусом 2019nCoV протягом кількох діб поспіль. Китайська влада пояснювала це ефективністю урядових дій зі стримування хвороби.

Темпи розповсюдження коронавірусу у Китаї знову пришвидшились

Темпи розповсюдження коронавірусу у Китаї знову пришвидшились

Станом на ранок понеділка загальне число інфікованих у Китаї становить 40171, а кількість померлих від коронавірусу сягнула 908 осіб. За межами КНР було підтверджено близько 360 заражень коронавірусом та два смертельних випадки внаслідок зараження.

Коронавірус б'є по економіці

Новини про зростання темпів поширення вірусу у Китаї вдарили 10 лютого по азіатьских фондових ринках.

Тим часом Китай вдається до заходів, які б пом'якшили шкоду, яку новий коронавірус завдає економіці країни. Так, минулої неділі міністерство фінансів КНР повідомило про виділення понад 10 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом.

Також китайський центробанк анонсував створення фонду у близько 43 мільярди доларів для надання кредитів виробникам медичного обладнання та іншим компаніям, що допомагають у боротьбі з вірусом.

Минулими вихідними уряд Китаю пообіцяв надати податкові пільги та державні субсидії виробникам і постачальникам товарів першої необхідності, а також малому і середньому бізнесу у найбільш постраждалих від епідемії коронавірусу регіонах країни.

  • Канцлерка Меркель в Ухані

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Канцлерка Меркель в Ухані

    Торік канцлерка ФРН Анґела Меркель відвідала завод Webasto в Ухані, який вже закрився із початком епідемії коронавірусу. На підприємстві, яке спеціалізується на виробництві комплектуючих для автомобільної галузі, не виключають перебоїв з поставками за кордон. Наразі тисяча працівників офісу німецької компанії частково працюють з дому. У декого підтвердився діагноз коронавірусу.

  • Рідкісний випадок

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Рідкісний випадок

    Для деяких підприємств епідемія обернулися шансом збільшити продажі. Наприклад, хімічний концерн Lanxess повідомляє про збільшення попиту на дезінфектор Rely+On Virkon, який, як вважають, вбиває і коронавірус. На підприємстві збільшують виробництво, особливо для китайського ринку.

  • Віруси приходять і йдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    "Віруси приходять і йдуть"

    Натомість підрозділ медичного обладнання німецького гіганта Siemens не прогнозує збільшення попиту на рентгенівські пристрої та комп'ютерні томографи. "Заробити на цьому швидко навряд чи вдасться, не став би перебільшувати потенціал, адже віруси приходять і йдуть", - каже голова Siemens Healthineers Бернд Монтаґ.

  • Тиша у модних бутіках?

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Тиша у модних бутіках?

    Не таємниця, що туристи із комуністичного Китаю обожнюють шоппінг в країнах капіталістичного Заходу, як на цьому фото з Відня. Китайський ринок - один із найважливіших для виробників товарів класу "люкс". Британський бренд модного одягу та аксесуарів Burberry через спалах вірусу зачинив 24 із 64 своїх філіалів у Піднебесній. Обсяги продажів Burberry у Китаї уже впали на 70-80 відсотків.

  • Закусочні на замку

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Закусочні на замку

    Заклади швидкого харчування KFC, Pizza Hut, Yum China та кав'ярні Luckin Coffee у Китаї залишаються зачиненими. Шведська мережа одягу H&M зачинила близько 45 філіалів у КНР, а американський виробник джинсів Levi's - половину. Оглядачі, втім, вважають, що їм масштабних збитків вдасться уникнути, адже значна частина торгівлі одягом припадає на інтернет.

  • Без гучних рекламних кампаній

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Без гучних рекламних кампаній

    Німецький виробник спортивного взуття та одягу Adidas, як і його американський конкурент Nike, теж зачинив чимало своїх магазинів у Китаї. Про збитки говорити зарано. Але і гучних рекламних кампаній, як із зіркою футболу Полом Погбою (на фото), поки що не буде.

  • Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Під особливою загрозою: автомобілебудівники

    Епідемія коронавірусу може мати потенційно нищівний вплив на німецьких автовиробників, каже експерт Фердінанд Дуденгеффер. 33 заводи Volkswagen (на фото тестова дорога у Сіньцзяні) та спільні підприємства у Китаї залишатимуться зачиненими до вихідних. Запланованим поставкам поки що нічого не загрожує.

  • Стосується кожного

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Стосується кожного

    Концерн Daimler (на фото: автомобіль Maybach на ярмарку у Пекіні) збирається з понеділка відновити виробництво у Китаї. Хоча і частково за рахунок роботи працівників із дому. BMW теж обіцяє відновити виробництво на заводі у Шеньяні і частково з дому.

  • Обережна Honda

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Обережна Honda

    Японський автовиробник Honda відновлювати потужності виробництва на трьох спільних із китайським концерном Dongfeng заводах в країні поки що не поспішає. Вони залишатимуться зачиненими принаймні до 13 лютого. За словами речника, компанія дотримується інструкцій місцевої влади.

  • Складності виробництва

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Складнощі виробництва

    Коронавірус дедалі більше заважає глобальним ланцюжкам постачань, особливо у галузі автовиробництва. Південнокорейський гігант Hyundai був змушений призупинити виробництво, оскільки так і не отримав з Китаю кабельні джгути, необхідні для виробництва авто. Експерти вважають, що перед такою ж проблемою постануть і інші фірми.

  • Китайці не приїдуть

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Китайці не приїдуть

    У Німеччині теж відчувають перший ефект коронавірусу: на франкфуртському ярмарку споживчих товарів Ambiente цьогоріч очікують менше гостей через поширений у суспільстві страх перед новим вірусом. Чимало авіакомпаній скасувало авіасполучення з Китаєм. Серед них і німецька Lufthansa.

  • Підготовлений - значить озброєний

    Коронавірус: бізнес вже кашляє

    Підготовлений - значить озброєний

    В аеропорту Франкфурта-на-Майні вже підготували карантинні приміщення для евакуйованих через поширення коронавірусу. Саме франкфуртський аеропорт традиційно приймає найбільше рейсів з Піднебесної (2018 року - понад мільйон пасажирів) - з Пекіна, Шанхая і Гонконгу. Та з Уханем прямого авіасполучення не було.

    Автор: Дірк Кауфманн, Дмитро Каневський


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