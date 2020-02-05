Глава ВООЗ: Ситуація з коронавірусом може бути "верхівкою айсберга"

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що випадки передачі нового коронавірусу 2019nCoV людьми, які не були в Китаї, може свідчити про можливість більш широкого розповсюдження хвороби в інших країнах. Про це він написав у Twitter у понеділок, 10 лютого.

"Словом, ми, можливо, бачимо лише верхівку айсберга", - зазначив генеральний директор ВООЗ і повідомив, що темпи поширення вірусу поза межами Китаю поки залишаються повільними, але вже незабаром вони можуть пришвидшитися.

Він також закликав усі країни підготуватися до появи коронавірусу на їхній території та до протидії його розповсюдженню. Зокрема, йдеться про можливості для швидкого діагностування вірусу та відслідковування контактів осіб, що захворіли внаслідок зараження.

Поширення у Китаї знову пришвидшилось

Останні дані, опубліковані у Державному комітеті з охорони здоров'я КНР, свідчать, що кількість випадків зараження коронавірусом на території материкового Китаю знову зростає. За минулу неділю вона сягнула 3062 інфікованих - це на 15 відсотків більше за показник напередодні.

До цього Пекін звітував про зменшення темпів реєстрації нових випадків зараження коронавірусом 2019nCoV протягом кількох діб поспіль. Китайська влада пояснювала це ефективністю урядових дій зі стримування хвороби.

Темпи розповсюдження коронавірусу у Китаї знову пришвидшились

Станом на ранок понеділка загальне число інфікованих у Китаї становить 40171, а кількість померлих від коронавірусу сягнула 908 осіб. За межами КНР було підтверджено близько 360 заражень коронавірусом та два смертельних випадки внаслідок зараження.

Коронавірус б'є по економіці

Новини про зростання темпів поширення вірусу у Китаї вдарили 10 лютого по азіатьских фондових ринках.

Тим часом Китай вдається до заходів, які б пом'якшили шкоду, яку новий коронавірус завдає економіці країни. Так, минулої неділі міністерство фінансів КНР повідомило про виділення понад 10 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом.

Також китайський центробанк анонсував створення фонду у близько 43 мільярди доларів для надання кредитів виробникам медичного обладнання та іншим компаніям, що допомагають у боротьбі з вірусом.

Минулими вихідними уряд Китаю пообіцяв надати податкові пільги та державні субсидії виробникам і постачальникам товарів першої необхідності, а також малому і середньому бізнесу у найбільш постраждалих від епідемії коронавірусу регіонах країни.

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