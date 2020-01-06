Глава Венесуели Мадуро заявив, що готовий до діалогу з США

Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в найближчому майбутньому можуть відбутися "значні зміни", якщо Вашингтон проведе з ним прямі переговори. Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому у неділю, 19 січня.

"Якщо буде повага між урядами, незалежно від того, наскільки великі Сполучені Штати, і якщо буде діалог, обмін правдивою інформацією, то будьте впевнені, ми зможемо створити новий тип взаємин", - наголосив він. Мадуро заявив, що готовий провести переговори з обговорення умов для зняття санкцій США.

Водночас Мадуро уточнив, що, ймовірно, буде складно досягти згоди про те, що він, венесуельська опозиція і Вашингтон розуміють під вільними і чесними виборами. "Мені здається, нам варто більше думати про загальну картину. Відносини через 5-10 років. Відносини до кінця 21 століття", - зазначив він.

США задумалися про нові санкції

Тим часом Вашингтон вивчає можливість запровадження нових санкцій з метою посилити тиск на венесуельський уряд, заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Венесуелі Елліот Абрамс. Адресні та економічні штрафні заходи можуть торкнутися, зокрема, кубинських і російських підприємств, додав він. За словами Абрамса, компанії з Росії контролюють близько 70 відсотків торгівлі венесуельською нафтою.

Політична криза у Венесуелі триває уже рік. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.

Національна асамблея Венесуели нещодавно розділилася і обрала двох голів: опозиція проголосувала за Хуана Гуайдо, Єдина соціалістична партія Мадуро вибрала його прихильника Луїса Парра.