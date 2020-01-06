Глава Венесуели Мадуро заявив, що готовий до діалогу з США

Глава Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що в найближчому майбутньому можуть відбутися "значні зміни", якщо Вашингтон проведе з ним прямі переговори. Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому у неділю, 19 січня.
"Якщо буде повага між урядами, незалежно від того, наскільки великі Сполучені Штати, і якщо буде діалог, обмін правдивою інформацією, то будьте впевнені, ми зможемо створити новий тип взаємин", - наголосив він. Мадуро заявив, що готовий провести переговори з обговорення умов для зняття санкцій США.
Водночас Мадуро уточнив, що, ймовірно, буде складно досягти згоди про те, що він, венесуельська опозиція і Вашингтон розуміють під вільними і чесними виборами. "Мені здається, нам варто більше думати про загальну картину. Відносини через 5-10 років. Відносини до кінця 21 століття", - зазначив він.
США задумалися про нові санкції
Тим часом Вашингтон вивчає можливість запровадження нових санкцій з метою посилити тиск на венесуельський уряд, заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Венесуелі Елліот Абрамс. Адресні та економічні штрафні заходи можуть торкнутися, зокрема, кубинських і російських підприємств, додав він. За словами Абрамса, компанії з Росії контролюють близько 70 відсотків торгівлі венесуельською нафтою.
Політична криза у Венесуелі триває уже рік. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.
Національна асамблея Венесуели нещодавно розділилася і обрала двох голів: опозиція проголосувала за Хуана Гуайдо, Єдина соціалістична партія Мадуро вибрала його прихильника Луїса Парра.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Курс конфронтації
Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Загиблі під час протестів
Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Вісник надії Гуайдо
Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
"Люди вимагають свободи і правової захищеності"
Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Мадуро мобілізує своїх прихильників
На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.
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Венесуела: боротьба за владу і протести
Прапори Венесуели за кордоном
Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.
Автор: Інес Айзеле