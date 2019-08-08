 Глава Бундестагу: ″Північний потік-2″ руйнує довіру східних сусідів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2019

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Глава Бундестагу: "Північний потік-2" руйнує довіру східних сусідів

Вольфганг Шойбле заявив, що може зрозуміти стурбованість східних сусідів Німеччини через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Вольфганг Шойбле заявив, що може зрозуміти стурбованість східних сусідів Німеччини через газопровід Північний потік-2

Вольфганг Шойбле заявив, що може зрозуміти стурбованість східних сусідів Німеччини через газопровід "Північний потік-2"

Глава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) розкритикував німецьку політику через газопровід "Північний потік-2" та заявив, що може зрозуміти стурбованість східних сусідів Німеччини.

"Не врахування думки наших східних сусідів не належить до основ німецької політики і значною мірою зруйнувало довіру", - написав Шойбле у своїй статті для видання "Welt", яка була опублікована у суботу, 7 вересня.

Водночас він так само попередив опонентів "Північного потоку-2". "Із загальноєвропейської точки зору спільний саботаж проєкту також не є розумним рішенням", - зауважив Шойбле.

Газопровід "Північний потік-2", будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з "Північним потоком". Планувалося, що роботи будуть завершені в 2019 році, але будівництво газопроводу може затриматися на вісім місяців через проблеми з отриманням необхідних дозволів від Данії. Проти його спорудження активно виступають Україна, США, Польща та країни Балтії.

DW.COM

Представники німецького бізнесу сподіваються, що в США буде більше підтримки на користь трансатлантичної єдності та проти санкцій щодо європейських кампаній, які беруть участь у будівництві російського газогону. (07.08.2019)

Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на вісім місяців, а компанія Nord Stream 2 - зазнати значних фінансових збитків, через проблеми з дозволами в Данії, повідомляє Reuters. (08.08.2019)

Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проєкту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи. 

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