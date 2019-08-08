Глава Бундестагу: "Північний потік-2" руйнує довіру східних сусідів

Глава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) розкритикував німецьку політику через газопровід "Північний потік-2" та заявив, що може зрозуміти стурбованість східних сусідів Німеччини.

"Не врахування думки наших східних сусідів не належить до основ німецької політики і значною мірою зруйнувало довіру", - написав Шойбле у своїй статті для видання "Welt", яка була опублікована у суботу, 7 вересня.

Водночас він так само попередив опонентів "Північного потоку-2". "Із загальноєвропейської точки зору спільний саботаж проєкту також не є розумним рішенням", - зауважив Шойбле.

Газопровід "Північний потік-2", будівництво якого здійснюється низкою російських і європейських компаній, повинен бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з "Північним потоком". Планувалося, що роботи будуть завершені в 2019 році, але будівництво газопроводу може затриматися на вісім місяців через проблеми з отриманням необхідних дозволів від Данії. Проти його спорудження активно виступають Україна, США, Польща та країни Балтії.

Критики газопроводу є і в Німеччині, однак федеральний уряд здебільшого підтримує реалізацію проєкту, зазначаючи, що він є приватною ініціативою. При цьому офіційний Берлін наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.