"Геть!": Трамп пояснив, чому звільнив Віндмана

Американський президент Дональд Трамп пояснив своє рішення про звільнення експерта з питань України Ради національної безпеки США, підполковника Александра Віндмана, який вважався одним з ключових свідків у справі про імпічмент.

"У фейкових новинах CNN та MSDNC продовжують говорити про підполковника Віндмана так, ніби я повинен думати лише про те, наскільки він прекрасний. Насправді я його не знаю, ніколи не розмовляв з ним і не зустрічався з ним. (...) Але він був дуже недисциплінованим, неправильно повідомляв про зміст моїх "ідеальних" дзвінків...", - написав Трамп у Twitter у суботу, 8 лютого.

Він також наголосив, що Віндман отримав погану рекомендацію від свого керівника, який також повідомив, що у Віндмана були проблеми з підпорядкуванням та витоком інформації. "Іншими словами - геть!", - додав президент США.

Роль Віндмана у справі про імпічмент

Віндман був присутній під час розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбулась 25 липня та поклала початок так званому "українському скандалу" в США. Під час свідчень у Конгресі 19 листопада він розповів, що впевнений, що Трамп використовував військову допомогу, яку США повинні були надати Україні, як інструмент тиску.

Александр Віндман

На думку підполковника, Трамп нібито прагнув пудкупити Зеленського, щоб він знайшов компрометуючу інформацію на сина ймовірного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байдена - Хантера. "Українці повинні були б розслідувати Байденів. Тут немає неоднозначності. Я не вважаю за належне вимагати, щоб іноземний уряд вів розслідуваня щодо громадянина США", - сказав Віндман.

Александр Віндман народився у 1975 році в Києві. Його родина емігрувала з тодішньої УРСР до США в 1979 році. Віндман вільно володіє українською та російською мовами. Здобувши вищу освіту в Нью-Йорку та Гарварді, він обрав військову кар'єру, служив у Південній Кореї, ФРН та Іраку. У 2004 році був тяжко поранений в Іраку. З 2008 року працював у посольствах США в Росії та Україні, згодом обіймав посаду радника голови Об'єднаного комітету начальників штабів. З липня 2018 року Віндман працював у Раді національної безпеки США.