 Геращенко: РФ та ОРДЛО відмовилися від переговорів щодо обміну заручниками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

Геращенко: РФ та ОРДЛО відмовилися від переговорів щодо обміну заручниками

Представники російської сторони та самопроголошених республік відмовилися від переговорів 29 грудня щодо обміну полоненими, повідомила Ірина Геращенко. Вона ініціює обговорення цього питання в ТКГ.

Ірина Геращенко заявила про зрив відеоконференції гуманітарної підгрупи з боку РФ

Ірина Геращенко заявила про зрив відеоконференції гуманітарної підгрупи з боку РФ

Російська сторона та представники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" відмовилася проводити 29 грудня відеоконференцію гуманітарної підгрупи, на якій планувалося обговорити питання звільнення заручників. Про це у п'ятницю, 28 грудня, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

"Росіяни та їхні маріонетки з ОРДЛО остаточно відмовилися від проведення відеоконференції гуманітарної підгрупи 29 грудня для узгодження звільнення заручників", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Геращенко також розкритикувала координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ посла Тоні Фріша за його "пасивну позицію".

У зв'язку зі скасуванням переговорів Геращенко звернулася до ТКГ з ініціативою негайно провести спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи з питання звільнення заручників. "Щоб у присутності Євгена Марчука (уповноважений представник України в ТКГ. - Ред.), Мартіна Зайдіка (спеціальний представник ОБСЄ) і Бориса Гризлова (представника РФ) пройтися по кожному прізвищу в усіх можливих списках і таки розблокувати звільнення утримуваних", - заявила перша віце-спікерка.

За її словами, представники РФ так і не дали жодної відповіді на пропозицію передати їхньому консулу засуджених російських громадян в обмін на політв'язнів Кремля. Так само РФ не відповіла на ці пропозиції ні за дипломатичними каналами, ні на запити української омбудсменки Людмили Денісової.

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Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони так і не досягли конкретних домовленостей щодо відновлення обміну полоненими на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. (22.11.2018)

Українська сторона пропонує 5 січня провести обмін полоненими з проросійськими сепаратистами на Донбасі та Росією, повідомила Ірина Геращенко. Кремль вказує на різницю у кваліфікації заручників. (21.12.2018)

Геращенко стверджує, що представники самопроголошених республік також збільшили свої вимоги. "На цей час ОРДЛО підтвердили утримання всього 23 українців. А від нас вимагають звільнити 196. І це у них називається "обмін усіх встановлених на всіх встановлених", - заявила Геращенко.

При цьому вона наголосила, що українській стороні вже кілька років не дають відповіді щодо утримання в окупованому Донецьку та Луганську понад 70 громадян України. За словами Геращенко, РФ також категорично не погоджується передати політв'язнів Кремля.

Як повідомлялося, Україна пропонувала Росії звільнення 22-х російських громадян в обмін на звільнення 22-х українських заручників, а також була готова обміняти понад 70 затриманих бойовиків на 19 українських військовополонених і цивільних активістів, які утримуються в ОРДЛО.

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