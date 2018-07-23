 Геращенко: РФ не дала відповіді щодо обміну 36 росіян на ув′язнених українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Геращенко: РФ не дала відповіді щодо обміну 36 росіян на ув'язнених українців

На засіданні Мінської контактної групи Москва не дала відповіді на пропозицію української сторони передати 36 росіян в обмін на українських політв'язнів, повідомила Ірина Геращенко.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Пропозиція України обміняти 36 засуджених або заарештованих в Україні громадян Росії на утримуваних у РФ українських політв'язнів досі залишається без відповіді Москви. Про це повідомила перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенко, на засіданні контактної групи у середу, 25 липня, українська сторона закинула російській, що Москва не виконала домовленості між президентами Петром Порошенком і Володимиром Путіним. "Ми ще раз виступили з ініціативою провести спільну зустріч за участі омбудсменок (України та Росії - Ред.) Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, щоб обговорити і розблокувати, нарешті, питання передачі 36 росіян в обмін на українців", - зазначила Геращенко, висловивши готовність провести таке засідання вже наступного тижня.

Також Київ наполягав на допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до в'язниць на непідконтрольних територіях. Геращенко повідомила і про вимогу України до РФ допустити незалежних лікарів і МКЧХ до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Романа Сущенка та інших політв'язнів.

Зменшення кількості обстрілів

Представниця Києва визнала, що під час "хлібного перемир'я" ескалація знизилась, однак наголосила, що порушення припинення вогню здійснюються щодня. "Маємо вбитих і поранених, щодня фіксуються обстріли. Продовжуються поставки важкої зброї і техніки бойовикам ОРДЛО з боку РФ. Зокрема, СММ ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі комплекс радіоелектронної розвідки ТОРН, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники", - зазначила Геращенко.

У свою чергу, представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив про зниження кількості порушень режиму тиші та "інцидентів з використанням зброї", інформує агенція "Інтерфакс". За його словами, російська сторона закликала Україну "забезпечити розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської".

DW.COM

Україна прагне використовувати переговори у Мінську також і як майданчик у процесі звільнення політичних в'язнів Кремля. Наскільки це реалістично? (06.04.2018)

Бойовики на Донбасі катують українських полонених, повідомила Ірина Геращенко. За її словами, дванадцять колишніх бранців розповіли про зґвалтування. (23.07.2018)
Дивитись відео 03:58
Now live
03:58 хв

Рани війни: як допомагають пораненим на Донбасі (07.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Рани війни: як допомагають пораненим на Донбасі (07.06.2018)  

Також за темою

Irina Gerashchenko Ukraine Kiev

Геращенко назвала імена росіян, яких Україна готова обміняти 02.07.2018

Ірина Геращенко назвала імена 23-х росіян, яких готові обміняти на утримуваних у Росії та на Донбасі українців. Вони були засуджені за підготовку терактів або за участь у бойових діях на Донбасі.

Ukraine Kiew Demonstration Aktivist Gennadi Afanasjew

Українські політичні в'язні в Росії: які перспективи повернути їх через Мінськ? 06.04.2018

Україна прагне використовувати переговори у Мінську також і як майданчик у процесі звільнення політичних в'язнів Кремля. Наскільки це реалістично?

Ukraine Gefangenenaustausch zwischen Rebellen und Kiew 26.12.2014

Обмін полоненими: тривають останні приготування 27.12.2017

Обмін планується за схемою 306 на 74. Українська сторона готує для повернених полонених матеріальну допомогу.

Докладно

Месут Езіл розлучився з німецькою збірною

DFB може лише програти

Ситуація навколо Езіла кидає тінь на прагнення ФРН отримати право на проведення ЧЄ з футболу, пише Йоша Вебер.  

МВФ

Reuters: МВФ підтримує законавство про антикорупційний суд

Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  