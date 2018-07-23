Геращенко: РФ не дала відповіді щодо обміну 36 росіян на ув'язнених українців

Пропозиція України обміняти 36 засуджених або заарештованих в Україні громадян Росії на утримуваних у РФ українських політв'язнів досі залишається без відповіді Москви. Про це повідомила перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Геращенко, на засіданні контактної групи у середу, 25 липня, українська сторона закинула російській, що Москва не виконала домовленості між президентами Петром Порошенком і Володимиром Путіним. "Ми ще раз виступили з ініціативою провести спільну зустріч за участі омбудсменок (України та Росії - Ред.) Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, щоб обговорити і розблокувати, нарешті, питання передачі 36 росіян в обмін на українців", - зазначила Геращенко, висловивши готовність провести таке засідання вже наступного тижня.

Також Київ наполягав на допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до в'язниць на непідконтрольних територіях. Геращенко повідомила і про вимогу України до РФ допустити незалежних лікарів і МКЧХ до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Романа Сущенка та інших політв'язнів.

Зменшення кількості обстрілів

Представниця Києва визнала, що під час "хлібного перемир'я" ескалація знизилась, однак наголосила, що порушення припинення вогню здійснюються щодня. "Маємо вбитих і поранених, щодня фіксуються обстріли. Продовжуються поставки важкої зброї і техніки бойовикам ОРДЛО з боку РФ. Зокрема, СММ ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі комплекс радіоелектронної розвідки ТОРН, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники", - зазначила Геращенко.

У свою чергу, представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив про зниження кількості порушень режиму тиші та "інцидентів з використанням зброї", інформує агенція "Інтерфакс". За його словами, російська сторона закликала Україну "забезпечити розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської".