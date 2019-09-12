 Геращенко рекомендують відсторонити від засідань у Раді через ″зелених чоловічків″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

Геращенко рекомендують відсторонити від засідань у Раді через "зелених чоловічків"

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко назвала фракцію "Слуга Народу" "зеленими чоловічками" та "югендом". Це стало підставою для комітету з питань регламенту рекомендувати її відсторонення від п'ятьох засіданнь.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Комітет з питань регламенту у четвер, 12 вересня, рекомендував Верховній Раді позбавити співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права брати участь у п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання. Відповідне рішення ухвалила більшість - шестеро проти п'ятьох членів комітету, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Геращенко назвала це рішення комітету першим подібним за всю історію парламенту. "Тут мені кажуть, що зелені діджіталізатори мене забанили у ВР. Перший подібний випадок за всю історію ВР", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У листі на ім'я голови комітету Сергія Кальченка Геращенко наголосила, що політичні позиції нардепа не можуть бути предметом юридичної відповідальності. Вона зазначила також, що не вживала жодних образливих слів на адресу окремих фракцій та не називала імен окремих депутатів. "Всі мої заяви, фрази, речення, співставлення, аналогії, метафори, порівняння були моєю політичною оцінкою обговорюваних законопроєктів", - написала Геращенко.

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На засіданні 10 вересня Геращенко назвала фракцію "Слуга Народу" "зеленими чоловічками". "Друзі, ви знаєте, п'ять років тому "зелені чоловічки" оволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захопили парламент...", - сказала вона з трибуни парламенту.

Її відразу перебив голова Ради Дмитро Разумков, потім до трибуни вийшли члени "Євросолідарності", зокрема ексспікер Андрій Парубій та експрезидент Петро Порошенко. Після цого спікер знов надав слово Геращенко. "Шановні колеги, зараз у цій сесійній залі ми бачимо, як Верховна Рада незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим. Прошу голову парламенту заспокоїти свій "югенд", - наводить її слова агентство "українські новини". У відповідь на ці вислови Геращенко депутати стали кричати "ганьба".

Після цього випадку лідер фракції "Слуга народу" Давид Араханія у своїй заяві на адресу регламентного комітету попросив відреагувати на неетичні висловлювання Геращенко.

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