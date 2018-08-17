 Геращенко про стрілянину в Харкові: У слідства три версії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Геращенко про стрілянину в Харкові: У слідства три версії

Поліція встановлює особу застреленого нападника. Розглядається версія, що його дії були спровоковані рішеннями міської влади щодо нього або його рідних, повідомив нардеп Антон Геращенко. Офіційної інформації поки немає.

Поліція розслідує стрілянину в Харкові

Поліція розслідує стрілянину в Харкові

Слідство розглядає три версії причин стрілянини, що сталася біля міськради Харкова у понеділок, 20 серпня. Про це повідомив народний депутат України Антон Геращенко. "Мотиви нападника поки не встановлені. Вивчається кілька версій. Одна з них - це те, що напад спровоковано якимись діями міської влади по відношенню до застреленого злочинця або членів його сім'ї", - написав Геращенко у Facebook.

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У Бердянську застрелили громадського активіста. Поліція розслідує вбивство як умисне. У соцмережах повідомляють, що убитий був ветераном антитерористичної операції. (31.07.2018)

Харківська поліції прибула на місце стрілянини біля входу до міськради, де було поранено охоронця. Нападник відкрив вогонь і смертельно поранив поліцейського. (20.08.2018)

Інша версія, за словами нардепа, стосується можливих психічних відхилень нападника, посилених вживанням алкоголю або наркотиків. Згідно з третьою версією, напад було скоєно з хуліганських мотивів. За словами Геращенка, при нападнику було виявлено два пістолети та кілька магазинів до пістолетів, а також близько 30 патронів.

Особа нападника встановлюється

Водночас офіційних повідомлень щодо можливих мотивів злочину від поліції не надходило. Там повідомили, що на даний момент встановлюють особу нападника, який, за даними низки ЗМІ, був після нападу одразу ж застрелений правоохоронцями. При цьому в офіційному повідомленні йдеться про "знешкодження нападника". 

Напад на мерію Харкова стався у ніч на понеділок. Невідомий чоловік спочатку поранив охоронця будівлі міської ради, а потім почав стріляти у поліцейських, що прибули на місце подій. Унаслідок стрілянини поранень зазнав 29-річний інспектор управління патрульної поліції в Харківській області. Згодом від загинув від отриманих трамв.

Харківська поліція тим часом оприлюднила опис нападника з проханням допомогти у встановленні його особи. За даними поліції, нападнику було приблизно 40-45 років, він був 165-170 сантиметрів на зріст, середньої статури та мав коротке темно-русяве волосся.

Посилання в інтернеті

Опис нападника на харківську мерію

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