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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Георгій Тука". Георгій Тука є заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України.
Після окупації Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі Георгій Тука заснував волонтерську групу "Народний тил", яка спрямовує свою діяльність на допомогу українським військовим. З 2015 до 2016 року Георгій Тука очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію. З квітня 2016 року він обіймає посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Менше половини переселенців з Криму та Донбасу збираються брати участь у майбутніх президентських та парламентських виборах. Більшість з них не розуміють передбаченої для них ускладненої процедури голосування.