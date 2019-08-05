Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Георгій Тука

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Георгій Тука". Георгій Тука є заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України.

Після окупації Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі Георгій Тука заснував волонтерську групу "Народний тил", яка спрямовує свою діяльність на допомогу українським військовим. З 2015 до 2016 року Георгій Тука очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію. З квітня 2016 року він обіймає посаду заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні скоротилася кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців

В Україні скоротилася кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців 05.08.2019

За рік кількість зареєстрованих в Україні переселенців з Донбасу та Криму скоротилася на 120 тисяч осіб. Зараз їхня кількість становить 1,4 мільйона людей.
Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук 28.06.2019

З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі їхнє звільнення в обхід офіційного Києва, влада закидає передвиборний піар.
Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий

Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий 29.04.2019

Першими російське громадянство в ОРДЛО отримають проросійські бойовики, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Тим часом у Росії відкрився перший центр видачі паспортів.
Питання на півтора мільйона: чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори

Питання на півтора мільйона: чому переселенці в Україні не хочуть йти на вибори 02.01.2019

Менше половини переселенців з Криму та Донбасу збираються брати участь у майбутніх президентських та парламентських виборах. Більшість з них не розуміють передбаченої для них ускладненої процедури голосування.
В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО

В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО 15.11.2018

Моніторингова місія ООН закликає Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі. Нині без додаткової верифікації та довідки ВПО пенсіонери не можуть отримати виплати.
Українські органи проводять власне розслідування трагічних подій у Керчі

Українські органи проводять власне розслідування трагічних подій у Керчі 17.10.2018

Прокуратура АРК порушила провадження щодо подій у Керчі на анексованому Росією півострові. Тим часом кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до 19.
Реінтеграція окупованих територій України: брак державної стратегії

Реінтеграція окупованих територій України: брак державної стратегії 11.12.2017

Навесні 2016 року в Україні створили міністерство з тимчасово окупованих територій. Але досі уряду в Києві бракує чіткої стратегії реінтеграції Донбасу та Криму. Чому?
У поліції не виключають політичних мотивів убивства голови фракції БПП у Сєверодонецьку

У поліції не виключають політичних мотивів убивства голови фракції БПП у Сєверодонецьку 03.11.2017

Голову фракції БПП Сєверодонецької міської ради Сергія Самарського знайшли мертвим. У поліції назвали пріоритетною версією розслідування причин убивства політичну діяльність Самарського.
Донбас - майбутня зона екологічного лиха?

Донбас - майбутня зона екологічного лиха? 04.07.2017

Екологічний аспект війни на сході України довго залишався на другому плані, але вже незабаром забруднення довкілля може спричинити нову хвилю біженців, попереджають деякі експерти. Інші ж радять не перебільшувати загроз.
Рік роботи міністерства окупованих територій - бідний родич українського уряду

Рік роботи міністерства окупованих територій - "бідний родич" українського уряду 20.04.2017

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій за рік роботи залишається, радше, фасадом для співпраці з міжнародними донорами і гуманітарними організаціями, зазначають опитані DW експерти.
Торгівля з Донбасом: нові правила, але блокада залишається

Торгівля з Донбасом: нові правила, але блокада залишається 08.03.2017

Через лінію розмежування на сході України можна буде перевозити менше категорій товарів, ніж досі. Хоча детального списку ще немає, до нього буде внесена лише критична продукція і необхідні для роботи підприємств товари.
Борги Донбасу - як вийти з кризи неплатежів

Борги Донбасу - як вийти з кризи неплатежів 14.12.2016

З 1 грудня комунальники Луганщини через борги припинили водопостачання на непідконтрольні Києву території, на черзі - відключення електрики. DW розбиралася, чи є вихід з ситуації, що склалася.
Українське мовлення на Донбасі і в Криму: дорогий інструмент інформаційної війни

Українське мовлення на Донбасі і в Криму: дорогий інструмент інформаційної війни 09.12.2016

Про відновлення мовлення українських теле- та радіоканалів в "зоні АТО" та в Криму говорять уже давно. Чи побачать українські канали на непідконтрольних територіях, з’ясовувала DW.
Таємниця державної стратегії щодо Донбасу

Таємниця державної стратегії щодо Донбасу 31.08.2016

На засіданні Кабінету міністрів очікувалось представлення державної стратегії щодо Донбасу. Ті, хто очікував стратегії деокупації, були розчаровані. Йдеться про контрольовані урядом території.
Кабмін може розглянути стратегію деокупації Донбасу та Криму

Кабмін може розглянути стратегію деокупації Донбасу та Криму 30.08.2016

Документ має бути презентований на закритому засіданні Кабінету міністрів України 31 серпня, заявив Георгій Тука. Згодом у вільному доступі буде "дорожня карта" деокупації Криму та Донбасу.
Прифронтовий Маріуполь: життя у вигнанні та під загрозою (відео)

Прифронтовий Маріуполь: життя у вигнанні та під загрозою (відео) 27.07.2016

П'яту частину населення Маріуполя становлять вимушені переселенці. Вони потерпають від безгрошів'я та незахищеності і живуть з відчуттям страху з огляду на небезпеку наступу сепаратистів. Спеціальний репортаж DW.
Інші статті