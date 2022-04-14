Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Геополітика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геополітика".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Фінляндія і Швеція на шляху до НАТО

Фінляндія і Швеція на шляху до НАТО 14.04.2022

Одним із наслідків війни РФ проти України найімовірніше стане розширення НАТО. Фінляндія та Швеція можуть розпрощатися з нейтралітетом і поповнити лави Альянсу. Бернд Ріґерт повідомляє з Брюсселя.
Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ

Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ 18.03.2022

На тлі війни Росії проти України Київ та Москва ведуть переговори про її завершення. Чи можливий компроміс, коли та на яких умовах? Думки опитаних DW експертів розійшлися.
Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус

Австрійський історик про те, чи пасує Україні нейтральний статус 10.02.2022

Про можливі компромісні моделі інших країн, якими б могла скористатись Україна, уже кілька днів ведуться палкі дискусії у західних дипломатичних колах та ЗМІ. Що пропонує досвід Австрії? Інтерв'ю DW.
Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм

Проблеми НАТО у Південно-Східній Європі: дешевий газ та націоналізм 10.02.2022

Країни-члени НАТО у Центральній та Південно-Східній Європі відіграють надзвичайно важливу роль у тому, як Заходу поводитися з РФ. Москва успішно грає на струнах націоналістів.
Що таке НАТО і для чого його створили?

Що таке НАТО і для чого його створили? 09.02.2022

На тлі зосередження Росією військ біля кордонів України і зростання напруженості, яка створюється Москвою навколо розширення НАТО на схід, DW нагадує про історію та мету Північноатлантичного альянсу.
За що критикують позицію Німеччини у конфлікті довкола України

За що критикують позицію Німеччини у конфлікті довкола України 02.02.2022

Перша зовнішньополітична криза перед якою постав новий федеральний уряд у Берліні поволі перетворюється на іміджеву катастрофу. Союзники Берліна тепер сумніваються у надійності ФРН.

Британський експерт про зброю, здатну змінити баланс сил у протистоянні України з РФ

Британський експерт про зброю, здатну змінити баланс сил у протистоянні України з РФ 28.01.2022

Чому надання протитанкової зброї Україні не змінить поведінку Кремля, натомість вирішальну роль може зіграти зброя, що враховує російську стратегію ведення війни - про це DW говорила з британським військовим експертом.
Коментар: Вербальне роззброєння Анналени Бербок у Москві

Коментар: Вербальне роззброєння Анналени Бербок у Москві 19.01.2022

Свою першу поїздку до Києва та Москви на посаді глави МЗС Німеччини Анналена Бербок завершила успішно. Але справжнє "бойове хрещення" їй ще належить пройти, вважає Роман Гончаренко.
Військові навчання Білорусі та Росії: на що зважиться Союзна рішучість

Військові навчання Білорусі та Росії: на що зважиться "Союзна рішучість" 19.01.2022

У лютому на білоруській території пройдуть навчання збройних сил Білорусі та Росії. До чого готуються країни, з'ясовувала DW.
Українська криза та геополітичні амбіції ЄС

Українська криза та геополітичні амбіції ЄС 14.01.2022

Міністри закордонних справ ЄС радяться щодо вироблення спільної позиції в українській кризі. Є сподівання, що вона стане поштовхом до посилення ролі ЄС на міжнародній дипломатичній арені.
Консультації НАТО-Росія: крок до компромісу чи протистояння?

Консультації НАТО-Росія: крок до компромісу чи протистояння? 12.01.2022

Високі ставки, низькі очікування: уперше за 18 місяців НАТО та Росія проводять прямий діалог у Брюсселі. Однак західні експерти скептично оцінюють шанси на вироблення взаємоприйнятних компромісів.

Жодних поступок Москві: як у НАТО готуються до переговорів з Росією

Жодних поступок Москві: як у НАТО готуються до переговорів з Росією 11.01.2022

Після зустрічі представників Росії та США в Женеві, в середу переговори перемістяться на майданчик НАТО, де вперше за тривалий час збереться Рада НАТО-Росія. Чи варто очікувати конкретних результатів?

У Женеві тривають переговори між США та РФ щодо безпеки

У Женеві тривають переговори між США та РФ щодо безпеки 10.01.2022

Дипломати з Росії та США розпочали у Женеві переговори щодо питань безпеки. Напередодні початку діалогу з Москви та з Вашингтона лунали скептичні оцінки щодо шансів на прорив.

Коментар: Путін підвищує ставки, тому що час працює проти нього

Коментар: Путін підвищує ставки, тому що час працює проти нього 22.12.2021

Час працює проти Путіна, саме тому він наполягає на якнайшвидшому прийнятті своїх зовнішньополітичних вимог щодо нового поділу Європи на сфери впливу, вважає Федір Крашенінніков
Віцеканцлер Німеччини назвав газопровід Північний потік-2 помилкою

Віцеканцлер Німеччини назвав газопровід "Північний потік-2" помилкою 18.12.2021

Газопровід "Північний потік-2" між Росією і ФРН був геополітичною помилкою, вважає віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Він нагадав, що проти нього завжди були майже всі країни ЄС.
Давид проти Голіафа: як Литва протистоїть Китаю

Давид проти Голіафа: як Литва протистоїть Китаю 14.12.2021

Мало яка країна так затято протистоїть тиску Китаю як Литва. Вільнюс бойкотує заходи за участю Пекіна, радить викидати китайські телефони та встановлює дипломатичні відносини з Тайванем. Чому?
Інші статті