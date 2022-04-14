Геополітика

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Чому надання протитанкової зброї Україні не змінить поведінку Кремля, натомість вирішальну роль може зіграти зброя, що враховує російську стратегію ведення війни - про це DW говорила з британським військовим експертом.