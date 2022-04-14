Геополітика

Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ

На тлі війни Росії проти України Київ та Москва ведуть переговори про її завершення. Чи можливий компроміс, коли та на яких умовах? Думки опитаних DW експертів розійшлися.