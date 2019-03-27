Генсек РЄ Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії голосу в ПАРЄ

Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд вважає, що Росії необхідно повернути право голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), щоб уникнути виходу Москви з РЄ або її виключення з цієї організації цього літа.

На думку Ягланда, право голосу РФ у організації варто повернути навіть попри подальший конфлікт на Донбасі. Таке переконання Турбйорн Ягланд висловив у інтерв'ю Financial Times, опублікованому на сайті видання у неділю, 7 квітня.

За словами Ягланда, в іншому разі існує небезпека виникнення "нової лінії розлому в Європі". "Негативні наслідки" даного сценарію "не варто недооцінювати" - особливо на тлі Brexit в ЄС, зазначив він.

"Ми можемо стати свідками двох подій, які справді можуть струсонути Європу", - переконаний генсек РЄ, який цього року залишає цей пост після закінчення двох термінів свого мандата.

З середини 2017 року Росія не сплачує внески до бюджету Ради Європи. Після дворічної несплати членство можуть призупинити, після чого РФ можуть остаточно виключити зі складу організації.

Тим часом у січні 2019 року всі фракції Держдуми РФ виступили проти відновлення сплати внесків та повернення російської делегації у ПАРЄ.

Нагадаємо, в 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени - права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій.