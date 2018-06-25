Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна звільнити Олега Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії. Про це DW повідомив директор департаменту комунікацій, заступник генсекретаря РЄ Даніель Гольтґен (Daniel Holtgen). "У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - повідомив Гольтґен. Він також наголосив, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

20 червня Турбойрн Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не порушував. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою вінзакликав російську сторону звільнити Олега Сенцова з гуманітарних міркувань. "Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", - повідомив DW Гольтґен. Тому генсек вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.

Олег Сенцов, засуджений судом у Росії у 2015 році до 20 років позбавлення волі, оголосив 14 травня цього року голодування з вимогою звільнити з ув'язнення в РФ українських політв'язнів.

Як повідомлялося, у понеділок, 25 червня, у Страсбурзі відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). У день відкриття сесії Бюро асамблеї вирішуватиме, чи вносити до порядку денного питання термінових дебатів щодо звільнення Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.