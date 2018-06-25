 Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна звільнити Олега Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна звільнити Олега Сенцова

Прохання про помилування буде подане у понеділок, 25 червня, підтвердили DW у Раді Європи.

Ukraine Kiew Demonstration für Regisseur Oleg Senzow (DW/A. Magazova)

Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії. Про це DW повідомив директор департаменту комунікацій, заступник генсекретаря РЄ Даніель Гольтґен (Daniel Holtgen). "У понеділок Ягланд  подасть прохання про помилування Сенцова", - повідомив Гольтґен. Він також наголосив, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини. 

DW.COM

Олегу Сенцову важко рухатися, каже його адвокат. Тим часом відвідування його Людмилою Денісовою гальмується бюрократичними процедурами в Росії. (22.06.2018)

Українська омбудсменка після розмови з адвокатом заявила, що в Олега Сенцова виникли проблеми зі здоров'ям. За словами Денісової, українця хотіли примусово нагодувати - у Росії цю інформацію заперечують. (21.06.2018)

20 червня Турбойрн Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не порушував. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою вінзакликав російську сторону звільнити Олега Сенцова з гуманітарних міркувань. "Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", - повідомив DW Гольтґен. Тому генсек вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.

Олег Сенцов, засуджений судом у Росії у 2015 році до 20 років позбавлення волі, оголосив 14 травня цього року голодування з вимогою звільнити з ув'язнення в РФ українських політв'язнів.

Як повідомлялося, у понеділок, 25 червня, у Страсбурзі відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). У день відкриття сесії Бюро асамблеї вирішуватиме, чи вносити до порядку денного питання термінових дебатів щодо звільнення Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

Дивитись відео 01:26
Now live
01:26 хв

Справа Сенцова: євродепутати вимагають негайного звільнення (15.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Справа Сенцова: євродепутати вимагають негайного звільнення (15.06.2018)  

Також за темою

Norwegen Friedensnobelpreis Jury Rücktritt Thorbjorn Jagland

Генсек Ради Європи: Сенцов має бути звільнений 20.06.2018

Олег Сенцов може бути помилуваний на гуманітарних підставах, заявив під час візиту до Росії генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. Натомість російська омбудсменка каже, що Сенцов не подавав прохання про помилування.

Europarat Gebäude Straßburg

Коментар: Рада Європи самоліквідується 23.04.2018

Якщо окремі депутати віддають перевагу незаконним грошовим винагородам та подарункам, аніж боротьбі із корупцією, тоді така Рада Європи нам більше не потрібна, вважає Макс Гофманн.

Frankreich Straßburg Europarat

Рада Європи поки проживе і без грошей з Росії 02.03.2018

Росія не сплатила членські внески до Ради Європи. Це не катастрофа, але організації доводиться економити - ще й тому, що свої платежі зменшила інша країна.

Докладно

Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

Вся влада Ердогану

Реджеп Таїп Ердоган довго працював над створенням президентської системи правління в Туреччині. І нарешті досяг успіху. 

default

Як Україна інтегрується в європейські електромережі

Україна зробила перші кроки, аби відділитися від спільної з Росією енергосистеми та приєднатися до європейських мереж.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  