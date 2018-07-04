 Генсек Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2018

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Новини

Генсек Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків

Росія має знову сплачувати внески до бюджету Ради Європи, наполягає генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд. У Москві ж кажуть, що зроблять це лише після відновлення прав російської делегації в ПАРЄ.

Турбйорн Ягланд вимагає, щоб Росія поновила сплату внесків до бюджету Ради Європи

Турбйорн Ягланд вимагає, щоб Росія поновила сплату внесків до бюджету Ради Європи

Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд у середу, 4 липня, закликав Росію відновити сплату внесків до бюджету організації, яку вона призупинила минулого року. Про це повідомив речник генсека РЄ Даніель Гольтґен (Daniel Holtgen). Як зазначив Гольтґен в коментарі російському агентству Sputnik, Ягланд підкреслив, що позиція Москви не витримує критики з політичної та правової точки зору організації.

Москва призупинила сплату внесків до Ради Європи у червні минулого року. Причиною стала суперечка щодо повноважень російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). В 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени - права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. 

У міністерстві закордонних справ Росії заявили 4 липня, що країна виконає всі зобов'язання щодо внесків після того, як будуть повністю відновлені права російської делегації в ПАРЄ. "Повноваження наших парламентаріїв не відновлені. Відповідно, підстав для відновлення виплат немає", - йдеться у заяві відомства.

DW.COM

Росія не сплатила членські внески до Ради Європи. Це не катастрофа, але організації доводиться економити - ще й тому, що свої платежі зменшила інша країна. (02.03.2018)

Москва повідомила, що не платитиме до часу повного відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. (30.06.2017)

Річний внесок Росії  становить 33 мільйони євро на рік, це майже десять відсотків від загального бюджету організації. На початку 2017 року Москва переказала транш у розмірі 11 мільйонів євро і відтоді не здійснювала платежів.

Комітет міністрів, до складу якого входять 47 міністрів закордонних справ країв-членів організації, повинен забезпечувати сплату внесків країнами. Якщо якась країна припиняє їх сплачувати, то комітет має діяти через два роки. У випадку Росії цей термін настане в червні 2019 року, пояснив один з дипломатів агентству AFP. Міністри тоді можуть вимагати від Росії сплати заборгованості та відсотків. Якщо Москва продовжить бойкотувати сплату внесків, останнім кроком стане виключення її зі складу членів Ради Європи, яким вона є з 1996 року.

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