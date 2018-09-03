 Генсек ООН застеріг від кровопролиття в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Генсек ООН застеріг від кровопролиття в Ідлібі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає не допустити перетворення провінції Ідліб на криваве побоїще. Заява прозвучала напередодні очікуваної атаки сил Асада на бунтівну провінцію.

Авіаудар по провінції Ідліб (фото з архіву)

Авіаудар по провінції Ідліб (фото з архіву)

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (OOH) Антоніу Гутерріш застеріг від кровопролиття у сирійській провінції Ідліб. Заява генсека ООН прозвучала увечері понеділка, 11 вересня, - напередодні запланованої атаки проурядових сирійських військ на місця розташування опозиційних повстанців, інформує агенція dpa.

Гутерріш заявив, що "абсолютно необхідно" уникнути широкомасштабного наступу урядових військових Сирії на провінцію, яку контролюють сирійські повстанці.

"Ідліб - остання так звана зона деескалації в Сирії. Її не повинні перетворити на криваве бойовище", - зазначив генсек ООН. Звертаючись до Росії, Туреччини та Ірану Гутерріш наголосив, що боротьба з тероризмом не звільняє сторони від їхніх основоположних зобов'язань у рамках міжнародного права.

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Провінція Ідліб у Сирії здебільшого перебуває під контролем бойовиків угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", а також ісламістського угруповання "Фронт ан-Нусра". Як повідомлялося раніше, на початку вересня цього року президенти Ірану, Росії та Туреччини погодилися співпрацювати, аби стабілізувати ситуацію в Ідлібі.

У провінції Ідліб та на прилеглих територіях проживають близько 3,5 мільйона осіб. Провінція є останнім бастіоном противників режиму сирійського президента Башара Асада. Сирійська армія та її союзники завдають масованих авіаударів по позиціях повстанців та готуються до наступу, щоб встановити контроль над цією територією.

У ЄС непокояться, що наступ військ Асада та його союзників на провінцію Ідліб може призвести до серйозних гуманітарних наслідків для цивільного населення. Нагадаємо, що 10 вересня США пригрозили Дамаску жорсткими заходами у разі застосування урядовими військами хімічної зброї.

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