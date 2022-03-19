Генсек ООН застерігає від голоду внаслідок війни

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Хроніку війни в Україні 24 лютого - у першій половині дня 19 березня читайте тут.

Зараз DW повідомляє про події суботи, 19 березня з 14.00 (час київський).

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш застеріг від загрози голоду внаслідок війни Росії проти України. Бойові дії вже порушують ланцюги поставок та призводять до зростання цін на паливо, продовольство та транспорт, додав він. Генсек ООН наголосив, що потрібно зробити все можливе, щоб запобігти "урагану голоду та колапсу світової продовольчої системи" .

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До Бердянська із Запоріжжя прямують п’ять автобусів для евакуації маріупольців, а також дві вантажівки з продуктами, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради. "Автобуси зможуть забрати маріупольців, які своїми силами змогли виїхати з Маріуполя і зараз перебувають у Бердянську", - зазначають у місцевій владі. Крім того, курсують автобуси, які малими групами мають перевозити маріупольців із Мангуша до Бердянська.

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