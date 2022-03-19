Генсек ООН застерігає від голоду внаслідок війни

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Хроніку війни в Україні 24 лютого - у першій половині дня 19 березня читайте тут.
Зараз DW повідомляє про події суботи, 19 березня з 14.00 (час київський).
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш застеріг від загрози голоду внаслідок війни Росії проти України. Бойові дії вже порушують ланцюги поставок та призводять до зростання цін на паливо, продовольство та транспорт, додав він. Генсек ООН наголосив, що потрібно зробити все можливе, щоб запобігти "урагану голоду та колапсу світової продовольчої системи" .
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До Бердянська із Запоріжжя прямують п’ять автобусів для евакуації маріупольців, а також дві вантажівки з продуктами, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради. "Автобуси зможуть забрати маріупольців, які своїми силами змогли виїхати з Маріуполя і зараз перебувають у Бердянську", - зазначають у місцевій владі. Крім того, курсують автобуси, які малими групами мають перевозити маріупольців із Мангуша до Бердянська.
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Домашні тварини під час війни
За три тижні від початку війни в Україні деякі міста в зоні бойових дій перетворилися на попелища. Під загрозою ракетних обстрілів залишаються чи не всі регіони країни. Багато хто був змушений залишити батьківщину. Залишаючи рідні місця, люди намагаються забрати з собою домашніх улюбленців, передусім котів і собак. А ті, хто лишається, беруть тварин в укриття.
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Домашні тварини під час війни
Попереднє фото зроблене на кордоні України і Молдови 11 березня. Цей кадр зроблений в Києві 6 березня.
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Домашні тварини під час війни
84-річна жителька міста Ірпінь Антоніна зі своїми собаками в Києві, 11 березня.
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Домашні тварини під час війни
Після обстрілу житлових будинків в Києві, 15 березня.
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Домашні тварини під час війни
Поїзд на вокзалі в Одесі, 16 березня.
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Домашні тварини під час війни
Притулок для 20 котів з України в польському місті Перемишль, 16 березня.
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Домашні тварини під час війни
Автобус на кордоні України та Румунії, 4 березня.
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Домашні тварини під час війни
Евакуація з міста Ірпінь під Києвом, 5 березня.
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Домашні тварини під час війни
Власник ветеринарної клініки в польському місті Перемишль Радослав Федачинський надає допомогу тваринам з України.
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Домашні тварини під час війни
Цьому семиденному козеняті тут теж допомогли. Його поселили в притулку, організованому при клініці для тварин без господарів - тих, яких врятували та привезли з України волонтери.
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Домашні тварини під час війни
Рентгенівський знімок зламаної лапи собаки перед операцією у клініці "Ада". Перемишль, 14 березня.
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Домашні тварини під час війни
Пацієнт під наркозом і в надійних руках. Перемишль, 14 березня.
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Домашні тварини під час війни
Евакуація з міста Буча, 13 березня.
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Домашні тварини під час війни
Сховище в Ужгороді на заході України, 12 березня.
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Домашні тварини під час війни
Прогулянка по станції метро у Харкові, яка зараз використовується як бомбосховище, 10 березня.
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Домашні тварини під час війни
КПП Медика в Польщі, 10 березня.
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Домашні тварини під час війни
Центр для біженців в польському Кракові, 15 березня.
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Домашні тварини під час війни
Біля залізничного вокзалу в Києві в перший день війни, 24 лютого.
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Домашні тварини під час війни
На кордоні України і Румунії, 8 березня.
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Домашні тварини під час війни
Біля польського кордону у Львівській області, 27 лютого.
Автор: Микола Пермяков