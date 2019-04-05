 Генсек ООН закликає до негайного припинення воєнних дій у Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2019

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Новини

Генсек ООН закликає до негайного припинення воєнних дій у Лівії

Антоніу Гутерріш засудив військову ескалацію у Триполі і авіаудари по аеропорту Мітіга. Жертвами збройного конфлікту стали вже понад п'ятдесят осіб.

Бійці урядових військ у Лівії

Бійці урядових військ у Лівії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив авіаудари "Лівійської національної армії" (ЛНА) генерала Халіфи Хафтара в Триполі і закликав до негайного припинення бойових дій в країні. Про це заявив його прес-секретар Стефан Дюжаррік у понеділок, 8 квітня, інформує dpa.

"Генеральний секретар глибоко засуджує військову ескалацію і триваючі зіткнення всередині і на околицях Триполі, включаючи повітряну атаку, здійснену сьогодні ЛНА по аеропорту в Мітіга, - йдеться в заяві. - Генеральний секретар закликає до негайного припинення військової операції задля деескалації ситуації та запобігання повномасштабного конфлікту". Дюжаррік також наголосив, що спецпредставник генсека ООН у Лівії "зберігає готовність сприяти діалогу" між сторонами.

Раніше в понеділок винищувач ВПС ЛНА завдав удару по військовому аеродрому Мітіга, що виконує функції міжнародного аеропорту з 2014 року. Аеропорт евакуйований та закритий.

Бої в передмістях лівійської столиці між повстанцями Хафтара і урядом національної єдності Фаїза Сараджа, визнаного міжнародним співтовариством, тривають з 4 квітня. За останніми даними, в ході боїв загинуло понад 50 людей, понад 3 400 жителів лівійської столиці змушені були втекти з міста.

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