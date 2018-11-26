Генсек ООН Гуттеріш назвав гендерну нерівність найбільшим викликом у сфері прав людини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав до повної рівності прав жінок і чоловіків. "21 століття має бути століттям рівних прав для жінок", - написав він у публікації для видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яку оприлюднили у неділю, 8 березня, з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

"Настав час припинити намагання змінити жінок і почати змінювати системи, які заважають їм реалізувати свій потенціал", - цитує Гуттеріша інформагенція dpa.

Він розкритикував той факт, що на кожних трьох депутатів-чоловіків в парламентах в усьому світі припадає лише одна жінка. Так само він звернув увагу на надлишок чоловіків у технічному секторі, в університетах та стартапах.

Генеральний секретар ООН назвав гендерну нерівність "величезною несправедливістю нашого часу та найбільшим викликом у сфері прав людини". Гуттеріш наголосив, що жінки щодня стикаються із сексизмом та впевненістю чоловіків у своїй правоті, а відповідальність за насильство над жінками покладають на самих жертв.

Він відзначив, що за останні десятиліття ситуація з дотриманням прав жінок у світі значно покращилася. Утім, Гуттеріш зауважив, що і донині в деяких країнах існує правовий захист ґвалтівників, а законодавство у сфері домашнього насильства занадто слабке.

"Століття дискримінації та глибоко вкоріненого патріархату створили величезний гендерний дисбаланс в економіці та політичних системах", - зауважив Гутерріш. Як наслідок, 21 століття, на його думку, має стати "століттям рівних прав для жінок".

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