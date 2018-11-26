 Генсек ООН Гуттеріш назвав гендерну нерівність найбільшим викликом у сфері прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2020

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Новини

Генсек ООН Гуттеріш назвав гендерну нерівність найбільшим викликом у сфері прав людини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав до повної гендерної рівності. Він наголосив, що століття дискримінації та патріархату створили величезний гендерний дисбаланс в економіці та політичних системах.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав до справжньої гендерної рівності

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав до справжньої гендерної рівності

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав до повної рівності прав жінок і чоловіків. "21 століття має бути століттям рівних прав для жінок", - написав він у публікації для видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яку оприлюднили у неділю, 8 березня, з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня.

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Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання "Цінності, Гідність, Родина" та вже готують відповідні законопроєкти. (22.01.2020)

Минулого року в Німеччині від рук актуальних або колишніх партнерів загинуло 122 жінки. Загалом жертвами домашнього насильства є сотні тисяч жінок. (25.11.2019)

Суд у Бангладеш виніс 16 смертних вироків за вбивство 19-річної школярки Нусрат Джахан Рафі. Дівчину підпалили на даху школи. (24.10.2019)

Догляд за рідними та дітьми лягає переважно на жіночі плечі. Ця нелегка праця - абсолютно безоплатна й посилює майнову нерівність у світі, кажуть у міжнародному об'єднанні організацій з боротьби з бідністю Oxfam. (21.01.2020)

"Настав час припинити намагання змінити жінок і почати змінювати системи, які заважають їм реалізувати свій потенціал", - цитує Гуттеріша інформагенція dpa.

Він розкритикував той факт, що на кожних трьох депутатів-чоловіків в парламентах в усьому світі припадає лише одна жінка. Так само він звернув увагу на надлишок чоловіків у технічному секторі, в університетах та стартапах.

Генеральний секретар ООН назвав гендерну нерівність "величезною несправедливістю нашого часу та найбільшим викликом у сфері прав людини". Гуттеріш наголосив, що жінки щодня стикаються із сексизмом та впевненістю чоловіків у своїй правоті, а відповідальність за насильство над жінками покладають на самих жертв.

Він відзначив, що за останні десятиліття ситуація з дотриманням прав жінок у світі значно покращилася. Утім, Гуттеріш зауважив, що і донині в деяких країнах існує правовий захист ґвалтівників, а законодавство у сфері домашнього насильства занадто слабке.

"Століття дискримінації та глибоко вкоріненого патріархату створили величезний гендерний дисбаланс в економіці та політичних системах", - зауважив Гутерріш. Як наслідок, 21 століття, на його думку, має стати "століттям рівних прав для жінок".

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