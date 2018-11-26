 Генсек ООН Гутерріш стурбований інцидентом у районі Керченської протоки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

Генсек ООН Гутерріш стурбований інцидентом у районі Керченської протоки

Київ і Москва повинні бути "максимально стриманими" і вжити заходів для зменшення напруги, зазначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш занепокоєний загостренням конфлікту між Росією та Україною

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння через загострення конфлікту між Росією та Україною. Необхідно в будь-якому разі уникнути подальшої ескалації, передає інформагенція dpa з посиланням на заяву Гутерріша, оприлюднену у вівторок, 27 листопада.

Обидві сторони конфлікту повинні бути "максимально стриманими" і негайно вжити заходів для зменшення напруги, зазначив генсек ООН. При цьому необхідно поважати права й обов'язки всіх сторін, а також територіальну цілісність України, вказано в заяві.

Міжнародні реакції

До стриманості й діалогу Київ і Москву раніше закликала також канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Берлін і Париж запропонували Києву та Москві своє посередництво для вирішення кризи. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію негайно звільнити українських моряків і захоплені кораблі.

Окрім того, Німеччина та ще сім держав Європи підтримали Україну в конфлікті з Росією після екстреного засідання Ради безпеки ООН 26 листопада. Представники Німеччини, Великобританії, Франції, Польщі, Нідерландів, Швеції, Бельгії й Італії у спільній заяві закликали до стриманості й деескалації, а також підкреслили підтримку територіальної цілісності України.

Що сталося в районі Керченської протоки

25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України були атаковані й захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту Збройні сили України перебувають у стані повної боєготовності.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан триватиме 30 днів.

Особливий правовий режим запроваджують не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)

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Керченська криза: Меркель закликає до стриманості і діалогу

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та інші політики Німеччини закликають Україну та РФ до стриманості і діалогу у вирішенні Керченської кризи. (27.11.2018)  

Берлін і Париж пропонують посередництво у кризі щодо Азовського моря

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Генсек НАТО: Росія має негайно звільнити українських моряків і кораблі

Інцидент у Керченській протоці - нагадування про війну, яка триває в Україні, констатував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. (26.11.2018)  

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Аудіо й відео до теми

Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)  

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