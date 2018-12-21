 Генсек ОБСЄ застеріг від загострення конфлікту між РФ і Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2018

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Новини

Генсек ОБСЄ застеріг від загострення конфлікту між РФ і Україною

З окремих осередків вогню може розгорітися величезна пожежа, заявив Томас Ґремінґер в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung. Політична воля для примирення відсутня.

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер

Конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися, застерігає Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). "У мене є побоювання, що може виникнути ланцюгова реакція. Там, де у них виникають окремі вогнища, де спалахує полум'я, коли-небудь, спеціально чи мимоволі, дійде до ескалації", - заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Ґремінґер (Thomas Greminger) в інтерв'ю, опублікованому в понеділок, 24 грудня, в німецькому виданні Neue Osnabrücker Zeitung.

За словами Ґремінґера, "з окремих осередків вогню може розгорітися величезна пожежа". Він вказав на такі місця можливої ​​ескалації конфлікту, як анексований Росією Крим і лінію розмежування на Донбасі, а також згадав "незаконні вибори" на території самопроголошених утворень "ЛНР" і "ДНР" в якості одного з приводів для загострення ситуації. Генсек ОБСЄ висловив припущення, що сепаратистам на Донбасі "якщо вони опиняться під військовим тиском, знову буде надаватися підтримка з Росії".

Ґремінґер закликав Кремль продемонструвати добру волю для того, щоб відродити взаємодовіру. Таким жестом доброї волі могло б стати "звільнення 24-х затриманих моряків і повернення трьох захоплених суден".

Але Ґремінґер не очікує прориву на мирних переговорах в найближчому майбутньому, оскільки "політична воля для примирення просто відсутня". Було б добре отримати нові імпульси від "нормандської групи", що складається з Німеччини, Франції, України і Росії, але "на даний момент нам, на жаль, до цього дуже і дуже далеко", зазначив генсек ОБСЄ.

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