 Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав розведення сил у Золотому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав розведення сил у Золотому

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав розведення сил у Золотому, але при цьому нагадав про відповідальність Росії за імплементацію мінських угод.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг (фото з архіву)

НАТО вітає заходи з розведення сил у районі міста Золоте Луганської області, проте нагадує про відповідальність Росії за імплементацію мінських угод. Про це заявив у середу, 30 жовтня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з віцепрем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в Одесі.

DW.COM

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про початок розведення сил і засобів сторін конфлікту у Золотому Луганської області опівдні 29 жовтня. (29.10.2019)

Поїздка президента України в район розведення сил у Золоте так і не дала відповіді на питання, яку ціну Володимир Зеленський готовий заплатити за мир на Донбасі, вважає журналіст Сергій Руденко. (28.10.2019)

"Ми вітаємо всі дії з розведення, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Ми побачили певний прогрес у Станиці Луганській та хотіли, щоб цей приклад наслідували", - сказав Столтенберг, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Генсек НАТО також наголосив, що багато слід зробити для мирного врегулювання, оскільки режим припинення вогню, як і раніше, порушується, а спостерігачі СММ ОБСЄ не завжди мають повний доступ до території Донбасу.

"Ми в НАТО наголошуємо, що Росія несе чітку відповідальність за імплементацію мінських угод. Зокрема, вона має вивести всі війська з території Східної України та припинити дестабілізацію України", - зазначив Столтенберг.

У четвер, 31 жовтня, генсек НАТО в Києві проведе засідання Комісії Україна-НАТО, в якому візьме участь український президент Володимир Зеленський, а також виступить у Верховній Раді.

Нагадаємо, що 29 жовтня в Золотому Луганської області розпочалося розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі.

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