Генсек НАТО Єнс Столтенберг прагне врятувати договір про роззброєння

Північноатлантичний альянс (НАТО) і надалі докладатиме зусиль з метою врятувати укладений ще США і СРСР Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналістам групи видань Funke Mediengruppe, опублікованому в четвер, 7 лютого.

Генсек НАТО визнав, що раніше Москва неодноразово висловлювала невдоволення цією угодою, яка забороняє їй розробляти таку зброю, яку водночас створюють і розміщують на своїй території такі країни, як Китай, Індія, Пакистан або Іран. "Але це не може бути виправданням порушення договору. Навпаки, це має стати приводом для посилення цього договору про роззброєння і залучення до нього більшого числа партнерів", - наголосив Столтенберг.

Тож генсек Альянсу закликав Москву повернутися до виконання умов договору. На тлі цього він вказав на прописаний у договорі шестимісячний термін для залагодження суперечок. "Ми знову закликаємо Росію скористатися цією можливістю", - сказав очільник Альянсу. Щодо самої Організації Північноатлантичного договору, то вона й надалі докладатиме зусиль для того, щоб врятувати договір і посилити контроль над озброєнням, запевнив Столтенберг.

Росія відкрита до діалогу, але ...

Натомість заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив 7 лютого, що Росія готова до діалогу зі США щодо ДРСМД. "Якщо США переглянуть свою деструктивну лінію і повернуться до дотримання ДРСМД, Росія відкрита до змістовного діалогу з тематики договору", - сказав Рябков, якого цитує інформагенція "Інтерфакс". Російський дипломат укотре звинуватив США в небажанні дотримуватися умов ДРСМД. "Всі наші зусилля були проігноровані або заблоковані з боку США", - наголосив Рябков.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп у посланні до Конгресу припустив, що Вашингтон та Москва можуть домовитися про альтернативну ДРСМД угоду , до якої теоретично міг би приєднатися Китай.

Як повідомлялося, 1 лютого США призупинили свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Вашингтон звинуватив Москву в порушенні умов цього договору. Згодом аналогічний крок зробила й Москва, хоч у Кремлі й заперечували будь-які порушення умов ДРСМД зі свого боку.