 Генсек НАТО Єнс Столтенберг прагне врятувати договір про роззброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прагне врятувати договір про роззброєння

Єнс Столтенберг ще сподівається знайти компроміс між РФ та США щодо ракетного договору, залучивши до діалогу з Москвою інші країни. Водночас він закликає до посилення контролю за озброєннями.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс (НАТО) і надалі докладатиме зусиль з метою врятувати укладений ще США і СРСР Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналістам групи видань Funke Mediengruppe, опублікованому в четвер, 7 лютого.

Генсек НАТО визнав, що раніше Москва неодноразово висловлювала невдоволення цією угодою, яка забороняє їй розробляти таку зброю, яку водночас створюють і розміщують на своїй території такі країни, як Китай, Індія, Пакистан або Іран. "Але це не може бути виправданням порушення договору. Навпаки, це має стати приводом для посилення цього договору про роззброєння і залучення до нього більшого числа партнерів", - наголосив Столтенберг.

Тож генсек Альянсу закликав Москву повернутися до виконання умов договору. На тлі цього він вказав на прописаний у договорі шестимісячний термін для залагодження суперечок. "Ми знову закликаємо Росію скористатися цією можливістю", - сказав очільник Альянсу. Щодо самої Організації Північноатлантичного договору, то вона й надалі докладатиме зусиль для того, щоб врятувати договір і посилити контроль над озброєнням, запевнив Столтенберг.

Росія відкрита до діалогу, але ...

Натомість заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив 7 лютого, що Росія готова до діалогу зі США щодо ДРСМД. "Якщо США переглянуть свою деструктивну лінію і повернуться до дотримання ДРСМД, Росія відкрита до змістовного діалогу з тематики договору", - сказав Рябков, якого цитує інформагенція "Інтерфакс". Російський дипломат укотре звинуватив США в небажанні дотримуватися умов ДРСМД. "Всі наші зусилля були проігноровані або заблоковані з боку США", - наголосив Рябков.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп у посланні до Конгресу припустив, що Вашингтон та Москва можуть домовитися про альтернативну ДРСМД угоду , до якої теоретично міг би приєднатися Китай.

Як повідомлялося, 1 лютого США призупинили свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Вашингтон звинуватив Москву в порушенні умов цього договору. Згодом аналогічний крок зробила й  Москва, хоч у Кремлі й заперечували будь-які порушення умов ДРСМД зі свого боку.

Дивитись відео 01:12
Now live
01:12 хв

Ракетний договір: США роз’яснили свій ультиматум Росії (01.02.2019)

DW.COM

Трамп висловився за новий договір щодо ракет: окрім Росії можлива участь Китаю

Президент США не виключив, що в новому договорі буде більше учасників. Офіційне повідомлення про вихід США з чинного договору про роззброєння через шість місяців може бути направлене російській стороні 2 лютого. (02.02.2019)  

Глава міноборони Німеччини застерігає від повернення до "холодної війни"

На тлі заяв США та Росії про призупинення участі в договорі про ракети середньої та меншої дальності очільниця міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн застерігає від повернення до часів "холодної війни". (04.02.2019)  

Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. (02.02.2019)  

Що треба знати про Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності

США призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (02.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Ракетний договір: США роз’яснили свій ультиматум Росії (01.02.2019)  

Також за темою

NATO Gipel in Brüssel

Генсек НАТО: Альянс не розміщуватиме ядерні ракети в Європі 02.02.2019

Така реакція Північноатлантичного альянсу на дії Москви не передбачена, заявив Єнс Столтенберг. Він наголосив, що НАТО має інші варіанти відповіді на ситуацію, що склалась довкола договору про роззброєння.

NATO Hauptquartier in Belgien Brüssel

НАТО: Відповідальність за поховання ракетного договору лежатиме на Росії 01.02.2019

Північноатлантична рада НАТО підтримала призупинення США дії Договору про РСМД з Росією. Якщо за шість місяців РФ не повернеться до його виконання, вся відповідальність за "кінець угоди" лежатиме на ній, вважає НАТО.

Deutschland Pershing-II Rakten - USA will INF-Vertrag aufkündigen

Чому в Німеччині бояться повернення крилатих ракет 02.02.2019

30 років тому з Німеччини вивезли всі ядерні ракети. Зараз же зростають побоювання, що в разі виходу США з договору про роззброєння з Росією знову почнеться "холодна війна".

Реклама

Докладно

Дональд Трамп

У промові Трампа було мало @RealDonaldTrump

Міхаель Кніґґе про необхідність скептичного ставлення до закликів Дональда Трампа. 

Газопровід Північний потік-2

Франція опиратиметься ФРН щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ

У Парижі вказують на "стратегічні проблеми" через спорудження "Північного потоку-2", пише Süddeutsche Zeitung. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  