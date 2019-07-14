 Генсек НАТО ще раз закликав Росію врятувати ракетний договір | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

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Новини

Генсек НАТО ще раз закликав Росію врятувати ракетний договір

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вкотре закликав Росію повернутися до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. США виходять з договору 2 серпня.

Генсек НАТО вкотре закликав Росію врятувати ДРСМД

Генсек НАТО вкотре закликав Росію врятувати ДРСМД

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 31 липня, знову закликав російську владу повернутися до дотримання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), з якого США мають вийти 2 серпня.

"Ми все ще закликаємо Росію повернутися до дотримання договору і врятувати його", - наголосив Столтенберг у Брюсселі під час спільної прес-конференції з міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), цитує агентство AP.

При цьому він визнав, що "ми спостерігаємо крах угоди". Генсек Альянсу вкотре зазначив, що, на його думку, причиною цього стало порушення Росією положень договору. За словами Столтенберга, Москва роками розміщує нові ракети середньої дальності, які, зокрема, здатні нести ядерні боєголовки і можуть "досягнути європейських міст за кілька хвилин". Водночас Столтенберг запевнив, що Альянс "готовий до життя в світі без цієї угоди".

DW.COM

З 2 лютого Вашингтон призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Якщо протягом шести місяців Росія не почне дотримуватися угоди, цей договір втратись силу, заявив Майк Помпео. (01.02.2019)

Текст закону про призупинення дії ракетного договору зі США опублікований в РФ і таким чином набув чинності. (03.07.2019)

Найближчі дні стануть останньою можливістю для діалогу та збереження Договору про ракети середньої та малої дальності, заявила головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні за три тижні до закінчення дії цієї угоди. (14.07.2019)

Раніше радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон підтвердив, що Вашингтон вийде з ракетного договору 2 серпня.

Нагадаємо, НАТО звинувачує РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема Німеччини, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності. Подібні ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити його. 

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