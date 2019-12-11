 Генсек НАТО Столтенберг готовий зустрітися з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генсек НАТО Столтенберг готовий зустрітися з Путіним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Ця зустріч стане можливою, "якщо буде правильний контекст", пояснив Столтенберг.

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär (Reuters/F. Lenoir)

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо для такої зустрічі "буде правильний контекст". Столтенберг пояснив свої слова тим, що діалог є важливим у "складних" відносинах з РФ.

"Я вірю в діалог з Росією (...) І тому, якщо контекст буде правильний, я, звичайно, також готовий зустрітися з президентом Путіним", - заявив Столтенберг в інтерв'ю агенції dpa, опублікованому у понеділок, 23 грудня.

За його словами, "краще зустрітися, ніж не зустрітися, та сісти і обговорювати". На його думку, коли ситуація є складною, "важливо сидіти за одним столом".

"Росія - наш найбільший сусід. Росія залишатиметься, і нам потрібно прагнути до кращих відносин з нею", - переконаний генеральний секретар НАТО.

DW.COM

Навесні 2020 року 20 тисяч американських солдатів висадяться в Європі і будуть перекинуті на східний кордон НАТО. Усього в маневрах планують задіяти 37 тисяч військових. (11.12.2019)

Під час саміту в Лондоні країни-члени НАТО визнали, що агресивні дії РФ загрожують євроатлантичній безпеці і що зростання ролі Китаю у світі є викликом для Альянсу. (04.12.2019)

Водночас він додав, що навіть без поліпшених відносин з Москвою, "нам потрібно управляти складними відносинами з Росією".

Нагадаємо, у грудні США анонсували найбільші військові навчання з часів закінчення "холодної війни" навесні 2020 року. Центром навчань, в межах яких до Європи будуть перекинуті 20 тисяч американських солдатів, стане Німеччина. Американських солдатів привезуть до Бельгії і Нідерландів.

Звідти через територію Німеччини вони будуть передислоковані до Польщі та уздовж східних кордонів НАТО. Там збройні сили США приєднаються до американських військ і сил партнерів по НАТО, які вже перебуватимуть у регіоні. Усього в навчаннях візьме участь 37 тисяч військових.

Дивитись відео 01:09

Генсек НАТО: Дії Росії неприйнятні, і найкращий спосіб показати це - підтримати Україну (15.11.2019)

 

Дивитись відео 00:58

Генсек НАТО про повернення Україні кораблів та "Українагейт" (21.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Генсек НАТО про повернення Україні кораблів та "Українагейт" (21.11.2019)  

Генсек НАТО: Дії Росії неприйнятні, і найкращий спосіб показати це - підтримати Україну (15.11.2019)  

Також за темою

Nord-Mazedonien gemeinsame Militärübung mit US Soldaten

США проведуть у Європі найбільші військові навчання за останні 30 років 11.12.2019

Навесні 2020 року 20 тисяч американських солдатів висадяться в Європі і будуть перекинуті на східний кордон НАТО. Усього в маневрах планують задіяти 37 тисяч військових.

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär

НАТО допоможе Польщі та країнам Балтії у разі нападу Росії 04.12.2019

НАТО має бути впевнене, що в жодній країні Альянсу не повториться того, що сталося в Україні, заявив генерельсний секретар організації Єнс Столтенберг.

Brüssel PK Jens Stoltenberg NATO Generalsekretär

Столтенберг закликав НАТО до поліпшення відносин з Росією 02.12.2019

Глава Aльянсу Єнс Столтенберг виступає за необхідність переговорів з Москвою щодо контролю над озброєннями. Між тим США висловили готовність до співпраці з ЄС у протистоянні російській загрозі.

Реклама

Докладно

Баварський Бад Кіссінген - один з найвідоміших в Європі історичних курортів

Український податківець-втікач шокував баварців

У баварському Бад Кіссінгені протестують проти українця, який купив хокейну арену, а потім викинув з неї спортсменів.  

Україна та Росія домовились щодо транзиту газу

Мінський компроміс з РФ відвернув газову війну - експерти

Домовленість про продовження транзиту російського газу через Україну не гарантує прибутковості роботи української ГТС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  