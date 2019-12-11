Генсек НАТО Столтенберг готовий зустрітися з Путіним

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо для такої зустрічі "буде правильний контекст". Столтенберг пояснив свої слова тим, що діалог є важливим у "складних" відносинах з РФ.

"Я вірю в діалог з Росією (...) І тому, якщо контекст буде правильний, я, звичайно, також готовий зустрітися з президентом Путіним", - заявив Столтенберг в інтерв'ю агенції dpa, опублікованому у понеділок, 23 грудня.

За його словами, "краще зустрітися, ніж не зустрітися, та сісти і обговорювати". На його думку, коли ситуація є складною, "важливо сидіти за одним столом".

"Росія - наш найбільший сусід. Росія залишатиметься, і нам потрібно прагнути до кращих відносин з нею", - переконаний генеральний секретар НАТО.

Водночас він додав, що навіть без поліпшених відносин з Москвою, "нам потрібно управляти складними відносинами з Росією".

Нагадаємо, у грудні США анонсували найбільші військові навчання з часів закінчення "холодної війни" навесні 2020 року. Центром навчань, в межах яких до Європи будуть перекинуті 20 тисяч американських солдатів, стане Німеччина. Американських солдатів привезуть до Бельгії і Нідерландів.

Звідти через територію Німеччини вони будуть передислоковані до Польщі та уздовж східних кордонів НАТО. Там збройні сили США приєднаються до американських військ і сил партнерів по НАТО, які вже перебуватимуть у регіоні. Усього в навчаннях візьме участь 37 тисяч військових.

Дивитись відео 01:09 Поділитись Генсек НАТО: Дії Росії неприйнятні, і найкращий спосіб показати це - підтримати Україну (15.11.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3T5ip Генсек НАТО: Дії Росії неприйнятні, і найкращий спосіб показати це - підтримати Україну (15.11.2019)