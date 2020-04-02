 Генсек НАТО закликав членів Альянсу краще підготуватися до наступних криз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генсек НАТО закликав членів Альянсу краще підготуватися до наступних криз

Країни-члени Північноатлантичного альянсу мають створити запаси медичного обладнання та підтримувати внутрішнє виробництво, заявив Єнс Столтенберг. Він також звернув увагу на загрози з боку Росії, які не зникли.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

На тлі коронавірусної кризи НАТО закликає країни-члени Альянсу до зменшення залежності від поставок товарів з третіх країн у медичному секторі. "Ми повинні винести урок з цієї кризи та краще підготуватися до наступної", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 14 квітня, напередодні відеоконференції міністрів оборони країн-членів Альянсу, передає агенція новин AFP.

Зокрема, країни-члени НАТО повинні розглянути можливість створення національних запасів медичного обладнання та просування внутрішнього виробництва.

За словами Столтенберга, поки зарано говорити про те, як викликана пандемією криза вплине на зобов'язання країн-членів Альянсу щодо видатків на оборону. При цьому він наголосив, що "загрози та виклики", які існували раніше, залишаються, вказавши серед іншого на військову присутність Росії на кордонах країн НАТО та в Чорному морі, а також постійну підтримку Москвою сепаратистів в Україні. "Тому ми повинні підтримувати свою позицію щодо стримування та захисту", - зазначив генсек. Інші загрози, про які згадав Столтенберг, - терористична та посилення впливу Китаю.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році країни-члени Альянсу на тлі агресії Росії в Україні взяли на себе зобов'язання щодо збільшення оборонних видатків до двох відсотків від ВВП. Утім, цього показника поки досягла лише незначна кількість держав НАТО.

Дивитись відео 01:09

Генсек НАТО: Дії Росії неприйнятні, і найкращий спосіб показати це - підтримати Україну (15.11.2019)

Також за темою

Brüssel NATO-Hauptquertier

Віртуальне засідання НАТО: під час пандемії не забули про Україну 02.04.2020

Глави МЗС країн НАТО вперше провели свою зустріч віртуально. Вони запевнили, що пандемія коронавірусу не зменшила здатність Альянсу оборонятися. Також вони ухвалили пакет допомоги Україні та Грузії.

Brüssel NATO-Hauptquertier | Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

НАТО ухвалить додаткові заходи підтримки України - Столтенберг 01.04.2020

Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував схвалення міністрами Альянсу нового пакету підтримки України та Грузії. Йдеться про додаткові заходи, зокрема навчання у регіоні Чорного моря.

Brüssel NATO-Hauptquertier | Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

НАТО стурбоване "дестабілізуючою поведінкою" Росії 19.03.2020

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, дії Росії в Україні та гібридні тактики негативно впливають на міжнародну безпеку. Він запевнив, що пандемія коронавірусу не підриває боєздатність військ НАТО.

Реклама

Докладно

Німецька поліція контролює виконання обмежень на пересування

Коронавірус: чи сумісні жорсткі заборони з демократією?

У боротьбі з коронавірусом демократичні країни вдаються до безпрецедентних кроків. Але наскільки вони легітимні?  

Деякі кафе роблять ставку на концепцію to go, але вона не здатна покрити всі витрати

Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Більшість кафе у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні працюють й далі в умовах карантину. Як саме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  