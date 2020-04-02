Генсек НАТО закликав членів Альянсу краще підготуватися до наступних криз

На тлі коронавірусної кризи НАТО закликає країни-члени Альянсу до зменшення залежності від поставок товарів з третіх країн у медичному секторі. "Ми повинні винести урок з цієї кризи та краще підготуватися до наступної", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 14 квітня, напередодні відеоконференції міністрів оборони країн-членів Альянсу, передає агенція новин AFP.

Зокрема, країни-члени НАТО повинні розглянути можливість створення національних запасів медичного обладнання та просування внутрішнього виробництва.

За словами Столтенберга, поки зарано говорити про те, як викликана пандемією криза вплине на зобов'язання країн-членів Альянсу щодо видатків на оборону. При цьому він наголосив, що "загрози та виклики", які існували раніше, залишаються, вказавши серед іншого на військову присутність Росії на кордонах країн НАТО та в Чорному морі, а також постійну підтримку Москвою сепаратистів в Україні. "Тому ми повинні підтримувати свою позицію щодо стримування та захисту", - зазначив генсек. Інші загрози, про які згадав Столтенберг, - терористична та посилення впливу Китаю.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році країни-члени Альянсу на тлі агресії Росії в Україні взяли на себе зобов'язання щодо збільшення оборонних видатків до двох відсотків від ВВП. Утім, цього показника поки досягла лише незначна кількість держав НАТО.