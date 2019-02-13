Генсек НАТО допускає посилення присутності Альянсу в Чорному морі

Північноатлантичний альянс може посилити свою присутність в регіоні Чорного моря. "Ми вивчаємо, чи можемо ми й надалі нарощувати нашу присутність в Чорному морі", - заявив у четвер, 14 лютого, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі.

За його словами, НАТО в рамках підтримки України вже значно збільшив присутність на морі, в повітрі і на землі в регіоні Чорного моря. "За кілька днів кораблі НАТО в Чорному морі візьмуть участь в навчаннях", - нагадав Столтенберг.

Окрім того, представники Альянсу вкотре висловили підтримку Києву в ситуації навколо Азовського моря. "Країни НАТО висловили рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликали Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які були захоплені в листопаді", - зазначив генсек НАТО, цитує агентство "Інтерфакс".

Стосовно головної теми засідання міністрів - подальшої долі Договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД), то тут Столтенберг зауважив, що НАТО продовжить співпрацю з США для збереження угоди. "Ми співпрацюємо для того, щоб зберегти ДРСМД. Таку готовність висловили як США, так і наші європейські партнери", - сказав Столтенберг. Водночас, за його словами, Альянс готується і до "життя без ДРСМД".

На полях засідання міністрів оборони країн-членів НАТО відбулася також зустріч Єнса Столтенберга з міністром оборони України Степаном Полтораком. "У рамках діалогу генеральний секретар НАТО висловив налаштованість на необхідність відновлення роботи комісії Україна-НАТО, а також на необхідність збільшення інтенсивності та поліпшення динаміки співпраці з Україною щодо забезпечення подальшого прагнення України увійти до складу Альянсу", - повідомило про зустріч міністерство оборони України.