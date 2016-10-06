 Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

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Генсеку ООН Гутеррішу вручена премія Карла Великого

Екс-президент Португалії відзначений нагородою за видатні заслуги в боротьбі за зміцнення європейських цінностей. Особливо відзначено внесок Антоніу Гутерріша у справу захисту клімату і багатостороннього співробітництва.

Генсекретар ООН Антоніу Гуттеріш

Генсекретар ООН Антоніу Гуттеріш

Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу у четвер, 30 травня, вручена Міжнародна премія імені Карла Великого як видатному європейському поборнику мирного співробітництва між народами і таких європейських цінностей, як плюралізм, терпимість, мир, свобода і демократія. Урочиста церемонія вручення нагороди за традицією відбулася в історичній Коронаційній залі Аахенської ратуші.

"Гутерріш здобув собі повагу і підтримку за "видатну роботу в якості європейця" на чолі ООН і позицію щодо таких викликів, як захист клімату і так нагально необхідного багатостороннього співробітництва", - сказав обер-бургомістр Аахена Марсель Філіп (Marcel Philipp). Він зазначив, що премія імені Карла Великого вручається мужньому європейцю, який присвятив своє життя служінню в ім'я майбутнього Європи. Вручення премії також підкреслює відповідальність європейців у світі, зазначив політик, котрий є представником християнських демократів.

Антоніу Гутерріш був нагороджений міжнародною премією імені Карла Великого 29 січня. У заяві комітету премії зазначалося, що присудженням престижної нагороди віддається належне заслугам Гутерріша за "пожвавлення і зміцнення багатостороннього співробітництва на базі цінностей і цілей Європейського Союзу та Організації Об'єднаних Націй".

Лауреати різних років

DW.COM

Британський історик Тімоті Гартон Еш удостоєний премії імені Карла Великого 2017 року за свої заслуги в справі об'єднання Європи. Вручення престижної премії відбулось у німецькому Ахені. (25.05.2017)

У німецькому Ахені французького президента нагородили міжнародною премією Карла Великого. Також в Ахені відбулася зустріч Макрона і канцлерки ФРН Анґели Меркель з президентом України Петром Порошенком. (10.05.2018)

Премія імені Карла Великого вважається однією з найважливіших європейських відзнак. Вона вручається з 1950 року. 69-річний колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Гутерріш, який очолює ООН з 2017, став 61-м лауреатом премії. У 2018 році нагорода була вручена президенту Франції Еммануелю Макрону, роком раніше премію отримав британський історик Гартон Еш, а у 2016-му - Папа Римський Франциск.

Раніше премії отримували, серед інших, король Іспанії Хуан Карлос I, Папа Римський Іоанн Павло II, колишній верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солана, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.

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