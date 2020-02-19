Генпрокурор Хорватії подав у відставку після зізнання, що він є масоном

Генеральний прокурор Хорватії Дражен Єленич подав у відставку через тиск після публічного зізнання, що він є масоном. "Членство в легальному об'єднанні жодним чином не впливало на мою роботу, але останні інсинуації в публічному просторі, пов'язані з моїм членством, зробили мою подальшу роботу в нинішній ролі неможливою", - заявив він у середу, 19 лютого, цитує агенція новин Reuters.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович своєю чергою зауважив, що уряд все одно б звільнив Єленича, якби той сам не подав у відставку. "Тут немає нічого незаконного. Однак це створило незвичні обставини, які роблять його перебування (на посаді генпрокурора. - Ред.) складним", - наголосив прем'єр.

Дражен Єленич обійняв посаду генерального прокурора у 2018 році. Цього тижня він розповів в інтерв'ю, що став масоном після запрошення друга, і для нього це було визнанням його професійних якостей. Після зізнання деякі з членів правлячої партії заявили, що Єленич мав повідомити про своє членство в масонській ложі до того, як обійняти посаду генпрокурора.