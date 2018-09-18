Генпрокурор України хоче повернутися до політичної діяльності

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в неділю, 23 вересня, заявив, що не буде учасником виборчого штабу чинного президента України Петра Порошенка. Водночас він оголосив про плани повернення до політичної діяльності після президентських виборів в Україні, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Я відмовився брати участь у засіданнях будь-яких виборчих штабів. (…) Я не буду учасником виборчого штабу чинного президента", - розказав Луценко в ефірі телеканалу "1+1".

Луценко також повідомив, що Генпрокуратура не буде спеціально порушувати справи щодо кандидатів в президенти. Але так само прокуратура не припинятиме вже порушених справ, зазначив генпрокурор.

За словами Луценка, він хоче допрацювати на своїй чинній посаді до кінця президентських виборів. "Як тільки все завершиться, я приблизно в травні думаю повернутися до політичної діяльності", - заявив генпрокурор.