Генпрокурор України особисто повідомив народному депутату Дубневичу про підозру

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка особисто повідомив депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу з депутатської групи "За майбутнє" про підозру в причетності до заволодіння 93 мільйонами коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця". Про це у четвер, 31 жовтня, повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням агенції "Українські новини", Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) планують колопотати про арешт Дубневича із правом внесення застави у сумі 93 мільйони гривень.

Сам народний депутат заявив журналістам, що готовий до арешту та навіть зібрав для цього необхідні речі. Він також заявив, що не має наміру вносити заставу.

Перед цим Верховна Рада зняла з Дубневича недоторканність і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. За зняття недоторканності проголосували 332 депутати з мінімально необхідних 226, за його затримання - 241 депутат, за арешт - 229 депутатів, повідомляє агенція "Українські новини". Рішення ухвалено голосами парламентарів від "Слуги народу" та "Голосу". Депутати фракцій "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя" та позафракційні не голосували за арешт Дубневича.

93 мільйони "Укрзалізниці"

НАБУ закидає Дубневичу привласнення коштів державної компанії "Укрзалізниця".

Згідно з поданням генерального прокурора Руслана Рябошапки, Дубневич, перебуваючи на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця" і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення. Дубневич зі спільниками вивчив і проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів і ухвалив рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Зокрема, слідство вважає, що кошти було отримано юридичними особами, які контролював депутат і його спільники, через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції. За версією слідства, дії наордного депутата спричинили збитки держави в розмірі 93,277 мільйона гривень.

Нагадаємо, що на минулих парламентських виборах Дубневич переобрався до Верховної Ради за одним із мажоритарних округів на Львівщині.

Депутатський імунітет не скасований

Центр протидії корупції назвав голосування у Верховній Раді щодо Дубневича "шоу". "Поки депутати остаточно не скасують недоторканність, аналогічні сьогоднішньому шоу ми будемо спостерігати щоразу, коли йтиметься про вчинені нардепами злочини", - йдеться у заяві центру в Facebook.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада України ухвалила внесення змін до Конституції України щодо зняття недоторканності з народних депутатів. Однак для реалізації цього положення необхідно також внести зміни в низку законів, що регулюють процедуру притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідні законопроєкти були зареєстровані у ВР, однак на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності 30 жовтня народні депутати не підтримали дожен з них та відкали їхній розгляд на невизначений час.