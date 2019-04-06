Генпрокурор США: Розслідування не виявило змови між Трампом та Росією

В США оприлюднили доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році. Трамп заявив, що "гра закінчена".
Генеральний прокурор США Вільям Барр у четвер, 18 квітня, передав в Сенат доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера, який керував розслідуванням ймовірного втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році. Також відредагована доповідь опублікована на сайті міністерства юстиції США.
Перед цим Барр заявив, що з доповіді випливає, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори. "Однак завдяки ретельному розслідуванню спецпрокурора ми тепер знаємо, що російські оперативники, які здійснювали ці схеми, не співпрацювали з президентом Трампом або кампанією Трампа", - наголосив Барр під час прес-конференції.
Зокрема, він згадав два випадки втручання Москви у вибори в США. Перший - за допомогою пов'язаної з російським урядом "фабрики тролів", а другий - спроби російських військових чиновників зламати електронну пошту та викрасти документи, пов'язані з Демократичною партією та Гілларі Клінтон.
Генпрокурор також повідомив, що Мюллер встановив десять випадків ймовірного втручання Трампа у його розслідування. "Після того, як не було виявлено змови з Росією, в доповіді спецпрокурора розглядається питання про те, чи могли певні дії президента вважатися перешкодою для розслідування ... У доповіді йдеться про десять епізодів, в яких бере участь президент", - заявив він. Мюллер не виніс "прокурорського рішення" щодо цієї частини справи, а Барр та його заступник Рід Розенштейн дійшли висновку, що доказів недостатньо для пред'явлення звинувачення президенту.
Дональд Трамп вкотре привітав результати розслідування Мюллера. "Ніякої змови. Ніякої перешкоди розслідуванню. Гра завершена", - написав він у Twitter.
Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків.
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