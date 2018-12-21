 Генпрокурор Луценко знає прізвище замовника вбивства Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2018

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Новини

Генпрокурор Луценко знає прізвище замовника вбивства Гандзюк

Слідству відоме прізвище замовника вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Але не назвав його.

Катерина Гандзюк

Смерть Катерини Гандзюк шокувала країну та світ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають прізвище замовника вбивства громадської активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це він сказав ввечері суботи, 29 грудня, в ефірі телеканалу "5 канал".

"Прізвище назвуть тоді, коли слідчий прокурор матиме достатньо доказів. Я це прізвище вже знаю", - сказав Луценко, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, ще 3 грудня генпрокурор Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк, який зрештою призвів до її смерті.

"В цьому процесі вже оголошено про підозру помічникові одного з народних депутатів, і думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще кілька підозр", - сказав він.

Луценко зазначив також, що є "кілька десятків версій" цього злочину, але наразі слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію. За його словами, мотив злочину - "активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва.

У  зв'язку з нападом затримані п'ятеро підозрюваних, зокрема чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення".

6 листопада Верховна Рада підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

Помічники депутатів - у фокусі

DW.COM

Смерть херсонської активістки Гандзюк, шок від ситуації в області у депутатів Тимчасової слідчої комісії та звільнення представника президента України в Криму. Що спільного між цими подіями? (13.12.2018)

Слідство встановило всіх організаторів і замовників нападу на активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, запевняє генпрокурор України Юрій Луценко. Імен замовників глава ГПУ при цьому не назвав. (03.12.2018)

Правоохоронці оголосили підозру ще одному ймовірному організатору нападу на активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, який раніше вже відбував покарання за скоєння вбивств, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. (04.12.2018)

Між тим на початку листопада журналістки Оксана Денисова та Тетяна Ніколаєнко оприлюднили ім'я ймовірного посередника між замовником і організатором вбивства Гандзюк. Ним, за їхніми даними, виявився помічник народного депутата Миколи Паламарчука - Ігор Павловський. Саме Павловський передавав гроші "за роботу" підозрюваному в організації вбивства Сергію Торбіну, йшлося в матеріалі журналісток. 5 листопада Паламарчук заявив, що не причетний до нападу на Гандзюк, а вже 6 листопада звільнив Павловського. Згодом останнього затримала СБУ. 12 листопада суд обрав Павловському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На початку грудня речник ГПУ Андрій Лисенко розповів DW про повідомлення про підозру в організації вбивства Гандзюк громадянину України Олексієві Левіну. Виявилося, що на той час Левін перебував за кордоном. Згодом народний депутат України Мустафа Найєм, який входить до ТСК Верховної Ради, що розслідує напад на Катерину Гандзюк, повідомив, що Левін є помічником депутата Херсонської обласної ради.

Серед іншого Гандзюк звинувачувала обласну владу в незаконному видобуток піску, вирубці лісу та нелегальних перевезеннях у Крим. Крім того, вона закидала представникам влади зв'язок з місцевим криміналом.

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