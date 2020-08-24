Генпрокуратура РФ не бачить злочинних дій в історії з отруєнням Навального

У генпрокуратурі РФ заявили про відсутність даних, що свідчать про те, що відносно опозиціонера Олексія Навального було скоєно злочин.

"Незважаючи на розпочату ще 20 серпня 2020 року дослідчу перевірку, будь-яких даних, що свідчать про вчинення умисних злочинних дій відносно Навального і дозволяють кваліфікувати цю подію за кримінальним законом, до теперішнього часу не встановлено", - заявив у четвер, 27 серпня, речник російської генпрокуратури Андрій Іванов, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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"Організація такої перевірки є стандартною практикою у разі таких подій з авіапасажирами", - уточнив речник відомства. Раніше у транспортній поліції Сибірського федерального округу повідомляли, що за фактом госпіталізації Навального розпочали дослідчу перевірку.

Також речник російської генпрокуратури повідомив, що відомство направило Німеччині запит про правову допомогу щодо ситуації з Навальним. Насамперед, Росію цікавлять докази попередніх діагнозів, озвучених клінікою Charite в Берліні.

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"Генпрокуратурою РФ 27 серпня (...) переданий компетентним органам юстиції Федеративної Республіки Німеччина запит про правову допомогу за матеріалами перевірки слідчих органів МВС Росії за фактом госпіталізації з літака рейсу "Томськ - Москва" громадянина РФ Олексія Навального", - повідомили у Генпрокуратурі РФ.

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"До німецької сторони направлене, зокрема, прохання про надання російським органам пояснень, відомостей і доказів озвучених ними попередніх діагнозів, а також документів щодо медичних даних і досліджень німецьких фахівців як у період транспортування громадянина РФ з Росії до Німеччини, так і в період його перебування у клініці Charite", - сказав Іванов.

Отруєння Навального

Відомому російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле 20 серпня під час польоту з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у стані коми до реанімації Омської лікарні. Вранці 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite. Лікарі клініки повідомили, що знайшли в організмі сліди отруєння речовинами групи інгібіторів холінестерази. На цих речовинах заснований ряд медикаментів, а також велика група найнебезпечніших нервовопаралітичних отрут.