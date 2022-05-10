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Литовські парламентарі закликали створити міжнародний трибунал для кримінального переслідування всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії в Україні.
Свідчень про випадки зґвалтувань дорослих і маленьких українок та українців, до яких вдавалися військові РФ, стає дедалі більше. Що розповідають постраждалі та психологи, які з ними працюють?
Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю DW про масштаби воєнних злочинів в Україні з моменту вторгнення Росії, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та розслідування злочинів на окупованих територіях.
Про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади зробити це не йдеться.
Російські війська постійно обстрілюють житлові райони Харкова. Кількість загиблих і поранених серед мирного населення продовжує зростати. Волонтери допомагають людям евакуюватися і розносять харчі.
У Бучі завершується процес ексгумації тіл загиблих і померлих під час російської окупації. Донині було виявлено 412 тіл, однак ця цифра - не остаточна, запевняє мер міста Анатолій Федорук.
Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в скоєнні геноциду в Україні. Про геноцид говорив і президент Джо Байден. Чи підпадають злочини російських військових під цей термін?
Володимир Зеленський закликав відвідати Україну президентів США та Франції Джо Байден та Еммануеля Макрона. "Щоб вони побачили все на власні очі", - сказав президент України в інтерв'ю CNN.
Народні депутати України закликають міжнародні організації, уряди та парламенти держав світу до визнання геноциду українського народу Росією, російських злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що слово "геноцид" мають вживати юристи, а не політики.
Ситуація в Україні - глобально значуща, але іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Причина в тому, що світ не ставиться до різних рас однаково, вважає він.
Слідчі МКС розпочали вивчення на місці доказів скоєння російськими військами воєнних злочинів в Україні. За словами головного прокурора, вся країна перетворилася на місце злочину.
Також президент Колумбії Іван Дуке визнав війну Росії проти України геноцидом.
Джастін Трюдо вважає коректним називати дії російської армії в Україні геноцидом. Він назвав неприйнятним прагнення нападати на цивільних осіб та використовувати сексуальне насильство як зброю.
Речник українського МЗС висловив своє розчарування небажанням французького лідера визнати геноцид українців з боку РФ та пояснив, що росіяни та українці не є братами.
Томас Гайльман оскаржив у Німеччині та Росії статтю у РІА "Новости", у якій міститься заклик до "деукраїнізації" та знищення України. На що сподівається німецький депутат? Інтерв'ю DW.
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