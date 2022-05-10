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Геноцид

Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

Сейм Литви визнав Росію терористичною державою 10.05.2022

Литовські парламентарі закликали створити міжнародний трибунал для кримінального переслідування всіх, хто причетний до воєнних злочинів Росії в Україні.

Зґвалтування як знаряддя війни: свідчення жертв та шанси покарати винних (03.05.2022) 03.05.2022

Свідчень про випадки зґвалтувань дорослих і маленьких українок та українців, до яких вдавалися військові РФ, стає дедалі більше. Що розповідають постраждалі та психологи, які з ними працюють?

Генпрокурор Ірина Венедіктова про воєнні злочини в Україні (29.04.2022) 29.04.2022

Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю DW про масштаби воєнних злочинів в Україні з моменту вторгнення Росії, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та розслідування злочинів на окупованих територіях.
Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом

Депутати Канади одноголосно вирішили називати дії Росії в Україні геноцидом 28.04.2022

Про офіційне визнання дій РФ геноцидом відповідно до міжнародного права чи зобов'язання уряду Канади зробити це не йдеться.

Харків: життя у підвалах та евакуація під обстрілами (27.04.2022) 27.04.2022

Російські війська постійно обстрілюють житлові райони Харкова. Кількість загиблих і поранених серед мирного населення продовжує зростати. Волонтери допомагають людям евакуюватися і розносять харчі.
Анатолій Федорук: Кожен третій загиблий у Київській області - з Бучі

Анатолій Федорук: Кожен третій загиблий у Київській області - з Бучі 23.04.2022

У Бучі завершується процес ексгумації тіл загиблих і померлих під час російської окупації. Донині було виявлено 412 тіл, однак ця цифра - не остаточна, запевняє мер міста Анатолій Федорук.
Які злочини визнають геноцидом

Які злочини визнають геноцидом 21.04.2022

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в скоєнні геноциду в Україні. Про геноцид говорив і президент Джо Байден. Чи підпадають злочини російських військових під цей термін?
Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну

Володимир Зеленський закликає Джо Байдена відвідати Україну 17.04.2022

Володимир Зеленський закликав відвідати Україну президентів США та Франції Джо Байден та Еммануеля Макрона. "Щоб вони побачили все на власні очі", - сказав президент України в інтерв'ю CNN.
Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом

Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом 14.04.2022

Народні депутати України закликають міжнародні організації, уряди та парламенти держав світу до визнання геноциду українського народу Росією, російських злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.
Макрон: Заяви в бік Росії про геноцид можуть спровокувати ескалацію

Макрон: Заяви в бік Росії про геноцид можуть спровокувати ескалацію 14.04.2022

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що слово "геноцид" мають вживати юристи, а не політики.
Рівніші за інших: Глава ВООЗ розкритикував увагу до війни в Україні

"Рівніші за інших": Глава ВООЗ розкритикував увагу до війни в Україні 14.04.2022

Ситуація в Україні - глобально значуща, але іншим "кризам" не приділяли достатньо уваги, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Причина в тому, що світ не ставиться до різних рас однаково, вважає він.

Прокурор Міжнародного кримінального суду: Україна - місце злочину

Прокурор Міжнародного кримінального суду: Україна - місце злочину 14.04.2022

Слідчі МКС розпочали вивчення на місці доказів скоєння російськими військами воєнних злочинів в Україні. За словами головного прокурора, вся країна перетворилася на місце злочину.
Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ

Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ 14.04.2022

Також президент Колумбії Іван Дуке визнав війну Росії проти України геноцидом.
Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні

Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні 14.04.2022

Джастін Трюдо вважає коректним називати дії російської армії в Україні геноцидом. Він назвав неприйнятним прагнення нападати на цивільних осіб та використовувати сексуальне насильство як зброю.
У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів

У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів 13.04.2022

Речник українського МЗС висловив своє розчарування небажанням французького лідера визнати геноцид українців з боку РФ та пояснив, що росіяни та українці не є братами.

Депутат Бундестагу: Німеччина не терпітиме мовчки заклики до геноциду

Депутат Бундестагу: Німеччина не терпітиме мовчки заклики до геноциду 13.04.2022

Томас Гайльман оскаржив у Німеччині та Росії статтю у РІА "Новости", у якій міститься заклик до "деукраїнізації" та знищення України. На що сподівається німецький депутат? Інтерв'ю DW.

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