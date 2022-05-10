Зґвалтування як знаряддя війни: свідчення жертв та шанси покарати винних (03.05.2022)

Свідчень про випадки зґвалтувань дорослих і маленьких українок та українців, до яких вдавалися військові РФ, стає дедалі більше. Що розповідають постраждалі та психологи, які з ними працюють?