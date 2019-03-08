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Геннадій Москаль - український політик, голова Закарпатської обласної державної адміністрації.
Геннадій Москаль обіймає посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації, починаючи від липня 2015 року. Раніше Москаль був керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, депутатом Верховної Ради України VI та VII скликань. Спочатку він входив до складу фракції блоку "Наша оборона - народна самооборона", потім - фракції "Батьківщина". У стінах парламенту Геннадій Москаль був першим заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю. У серпні 2014 року Геннадій Москаль був виключений з "Батьківщини" і всіх її керівних органів.
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