Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Геннадій Москаль

Геннадій Москаль - український політик, голова Закарпатської обласної державної адміністрації.

Геннадій Москаль обіймає посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації, починаючи від липня 2015 року. Раніше Москаль був керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, депутатом Верховної Ради України VI та VII скликань. Спочатку він входив до складу фракції блоку "Наша оборона - народна самооборона", потім - фракції "Батьківщина". У стінах парламенту Геннадій Москаль був першим заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю. У серпні 2014 року Геннадій Москаль був виключений з "Батьківщини" і всіх її керівних органів.

Сексизм у політиці: що казали про жінок українські можновладці (08.03.2019) 08.03.2019

"Чоловік з авоською по магазинах ходити не повинен". Жінки мають займатися своєю "основною функцією" - народжувати дітей. Українські політики часто дозволяють собі сексистські та дискримінаційні висловлювання на адресу жінок. Ось деякі з них - у підбірці DW.

МЗС України: Антиугорські білборди на Закарпатті - провокація

МЗС України: Антиугорські білборди на Закарпатті - провокація 21.10.2018

Глава МЗС України закликає з'ясувати, хто розмістив антиугорські білборди на Закарпатті. Обласна влада вже кивнула на ФСБ Росії.
Новий лижний курорт Свидовець у Карпатах: екологи б'ють на сполох

Новий лижний курорт "Свидовець" у Карпатах: екологи б'ють на сполох 16.04.2018

Екологи застерігають: будівництво великого гірськолижного курорту "Свидовець", проект якого активно лобіює влада Закарпаття, може призвести до екологічної катастрофи. Під загрозою водні запаси регіону та праліс.
Суд над бійцями Торнадо: 5 фактів про скандальну справу

Суд над бійцями "Торнадо": 5 фактів про скандальну справу 15.08.2016

На 16 серпня в Оболонському районному суді Києва заплановане закрите судове засідання у справі бійців спецроти "Торнадо". DW зібрала п’ять фактів про цю резонансну справу.
Москаль звинуватив Ющенка у політичній корупції

Москаль звинуватив Ющенка у "політичній корупції" 07.06.2016

Геннадій Москаль опублікував документ, який вказує на отримання проектом екс-президента Віктора Ющенка "Лікарня майбутнього" понад 44 мільйонів доларів пожертв.
Гройсман відмовився подавати на звільнення Москаля

Гройсман відмовився подавати на звільнення Москаля 06.05.2016

Голова українського уряду Володимир Гройсман відмовся задовольняти звернення голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля про звільнення та пообіцяв вирішити конфлікт.
Москаль попросив про відставку через конфлікт довкола митниці

Москаль попросив про відставку через конфлікт довкола митниці 06.05.2016

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вирішив просити про звільнення через кадрову політику голови ДФС України Романа Насірова, який призначає митників у області в обхід очільника обладміністрації.
Австрійський диригент: Атмосфера у Сєвєродонецьку сприяє зануренню у роботу

Австрійський диригент: Атмосфера у Сєвєродонецьку сприяє зануренню у роботу 27.04.2016

Другим відродженням називає переїзд Луганського оркестру до Сєвєродонецька австрійський диригент Курт Шмід, який уже 15 років співпрацює з колективом. Диригент розповів DW, як його колектив пережив війну на Донбасі.
Російські вантажівки блокують уже в трьох областях України

Російські вантажівки блокують уже в трьох областях України 12.02.2016

На Волині, Прикарпатті та Закарпатті активісти блокують проїзд російським вантажівкам, які прямують з Білорусі територією України.
Бійці Правого сектора, причетні до подій в Мукачевому, загинули в ДТП

Бійці "Правого сектора", причетні до подій в Мукачевому, загинули в ДТП 15.09.2015

У Дніпропетровській області в автомобільній аварії загинули двоє представників "Правого сектора", причетні до стрілянини у Мукачевому 11 липня.
Як зупинити незаконну вирубку лісу на Закарпатті

Як зупинити незаконну вирубку лісу на Закарпатті 08.09.2015

Хто незаконно вирубує ліс на Закарпатті, отримує за свою роботу незначні гроші й першим потрапляє під удар правосуддя. Водночас замовники-високопосадовці збагачуються на лісі й здебільшого залишаються безкарними.
Москаль: Події в Мукачевому міліція кваліфікує як бандитизм

Москаль: Події в Мукачевому міліція кваліфікує як "бандитизм" 21.07.2015

Дії бійців "Правого сектору" в Мукачевому правоохоронці кваліфікували як бандитизм, зазначає очільник Закарпаття. За словами Москаля, стрілянина боляче вдарила по туризму регіону.
В Мукачевому та Ужгороді незабаром з'явиться патрульна служба

В Мукачевому та Ужгороді незабаром з'явиться патрульна служба 18.07.2015

Домовленість між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та губернатором Закарпаття Геннадієм Москалем передбачає появу патрульної поліції в Мукачевому та Ужгороді, а також на дорогах між містами.
Контрабандні хроніки Закарпаття

Контрабандні хроніки Закарпаття 18.07.2015

Після подій у Мукачевому новопризначена влада Закарпатської області взялася за активну боротьбу з контрабандою. При цьому йдеться не лише про цигарки і пальне, але й про наркотики, зброю та нелегалів.
Геннадій Москаль став головою Закарпатської ОДА

Геннадій Москаль став головою Закарпатської ОДА 15.07.2015

Головою Закарпатської обладміністрації 15 липня було призначено Геннадія Москаля. До цього Москаль очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію.
Перемитництво на Донбасі - хто і як перевозить товари в ЛНР

Перемитництво на Донбасі - хто і як перевозить товари в "ЛНР" 26.06.2015

Перемитники відкрили для себе нове поле діяльності - нелегальне переправлення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Репортаж DW.
Інші статті