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Геннадій Афанасьєв - український активіст громадянського спротиву російській окупації Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Афансьєв".
Геннадія Афанасьєва затримали у травні 2014 року в Сімферополі. Його звинуватили в участі у терористичному угрупуванні, організованому Олегом Сенцовим, та підготовці терактів у Криму. В Росії Афанасьєва засудили до семи років позбавлення волі. У червні 2016 року Афанасьєв повернувся в Україну. Його, а також ще одного українського політв'язня засудженого в Москві, Юрія Солошенка, обміняли на Олену Гліщінську й Віталія Діденка, яким в Україні закидають сепаратизм. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент зробив не одну спробу домогтися їхнього звільнення. Попри обізнаність зі справами, долі українців у фільмі "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вразили європейських політиків.
У Європарламенті показали фільм "Заручники Путіна" про засуджених у Росії українців, яких Київ називає політв'язнями. Від історій Гриба, Панова, Афанасьєва євродепутатам відбирало мову. Деталі - у репортажі DW.
Критичний стан Олега Сенцова, вплив Трампа на Кремль у питанні політв'язнів і ймовірна образа Путіна через "кривавого карлика" - про це та інше двоюрідна сестра Сенцова, журналістка Наталія Каплан розповіла в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".
Незговірливість Росії щодо обміну Олега Сенцова, ймовірно, пов'язана з особистою неприязню Володимира Путіна до ув'язненого режисера. На суді Сенцов прилюдно назвав Путіна "кривавим карликом". Про це DW в ексклюзивному інтерв'ю DW сказала двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан.
14 червня 2016 року з російського ув'язнення було звільнено двох незаконно засуджених українців – Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Яким був рік на волі для Геннадія Афанасьєва і чому за рік нікого з українських в'язнів Кремля не звільнено?