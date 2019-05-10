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Геннадій Афанасьєв

Геннадій Афанасьєв - український активіст громадянського спротиву російській окупації Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Афансьєв".

Геннадія Афанасьєва затримали у травні 2014 року в Сімферополі. Його звинуватили в участі у терористичному угрупуванні, організованому Олегом Сенцовим, та підготовці терактів у Криму. В Росії Афанасьєва засудили до семи років позбавлення волі. У червні 2016 року Афанасьєв повернувся в Україну. Його, а також ще одного українського політв'язня засудженого в Москві, Юрія Солошенка, обміняли на Олену Гліщінську й Віталія Діденка, яким в Україні закидають сепаратизм. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Олег Сенцов та Олександр Кольченко - п'ять років за ґратами

Олег Сенцов та Олександр Кольченко - п'ять років за ґратами 10.05.2019

10 травня 2014 року в Сімферополі російські силовики заарештували режисера Олега Сенцова, за тиждень - студента Олександра Кольченка. DW нагадує подальшу долю перших бранців Кремля в Криму.

"Заручники Путіна": Євросоюз безсилий? (21.03.2019) 22.03.2019

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент зробив не одну спробу домогтися їхнього звільнення. Попри обізнаність зі справами, долі українців у фільмі "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вразили європейських політиків.

Заручники Путіна: що може зробити Європа? (відео)

"Заручники Путіна": що може зробити Європа? (відео) 22.03.2019

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент не раз вимагав їх звільнити. Які важелі можуть подіяти на Росію, розповідають європарламентарі в репортажі DW.

Заручники Путіна: як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії

"Заручники Путіна": як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії 20.03.2019

У Європарламенті показали фільм "Заручники Путіна" про засуджених у Росії українців, яких Київ називає політв'язнями. Від історій Гриба, Панова, Афанасьєва євродепутатам відбирало мову. Деталі - у репортажі DW.
Українські політв'язні в Росії

Українські політв'язні в Росії 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.
Путін мститься Сенцову за кривавого карлика? (відео)

Путін мститься Сенцову за "кривавого карлика"? (відео) 07.06.2018

Критичний стан Олега Сенцова, вплив Трампа на Кремль і ймовірна образа Путіна через "кривавого карлика" - про це та інше двоюрідна сестра Сенцова, журналістка Наталія Каплан розповіла в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Сестра Олега Сенцова про звільнення політв'язнів: Звертатися до сумління Путіна марно (06.06.2018) 06.06.2018

Критичний стан Олега Сенцова, вплив Трампа на Кремль у питанні політв'язнів і ймовірна образа Путіна через "кривавого карлика" - про це та інше двоюрідна сестра Сенцова, журналістка Наталія Каплан розповіла в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".

Путін мститься Сенцову за "кривавого карлика"? (06.06.2018) 06.06.2018

Незговірливість Росії щодо обміну Олега Сенцова, ймовірно, пов'язана з особистою неприязню Володимира Путіна до ув'язненого режисера. На суді Сенцов прилюдно назвав Путіна "кривавим карликом". Про це DW в ексклюзивному інтерв'ю DW сказала двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан.
В'язні анексії: найгучніші справи кримських заручників Кремля

В'язні анексії: найгучніші справи кримських "заручників Кремля" 28.09.2017

Після вироку Ільмі Умерову DW нагадує про найбільш резонансні справи щодо українських громадян в Криму.

"В'язень Кремля" Геннадій Афанасьєв: рік після неволі (відео) 14.06.2017

Він - поки останній українець, звільнений з російського політичного ув'язнення. Кореспондентка DW зустрілась із Афанасьєвим на річницю його виходу на волю.

Геннадій Афанасьєв: в'язниця навчила бачити людей наскрізь (14.06.2017) 14.06.2017

14 червня 2016 року з російського ув'язнення було звільнено двох незаконно засуджених українців – Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Яким був рік на волі для Геннадія Афанасьєва і чому за рік нікого з українських в'язнів Кремля не звільнено?

Шпигунські справи українців в Росії: хто наступний?

Шпигунські справи українців в Росії: хто наступний? 10.10.2016

Журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко не єдиний українець, якого в Росії затримали і звинуватили у шпигунстві. Кого і за що Кремль "призначає" шпигунами з України?

Правозахисники: Звільнення Сенцова - політичне питання

Правозахисники: Звільнення Сенцова - політичне питання 29.06.2016

Після Надії Савченко з російського ув'язнення повернулися додому ще двоє українців - Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв. DW з'ясувала, чи є якісь зрушення у процесі звільнення українського режисера Олега Сенцова.
Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі?

Українські політичні в'язні в Росії - коли повернуться всі? 15.06.2016

Додому з Росії повернулося вже троє українських політв'язнів. Однак за ґратами в РФ залишається ще кілька десятків українців. Чи варто сподіватися на швидке повернення усіх в'язнів, з'ясовувала DW.
Афанасьєв пообіцяв боротися за звільнення інших в'язнів

Афанасьєв пообіцяв боротися за звільнення інших в'язнів 14.06.2016

За словами звільненого активіста Геннадія Афанасьєва, необхідно продовжувати політику санкцій проти Росії. У коментарі DW він заявив, що боротиметься за звільнення і українських, і російських в'язнів.
Афанасьєв і Солошенко зустрілися у київській лікарні з Порошенком

Афанасьєв і Солошенко зустрілися у київській лікарні з Порошенком 14.06.2016

Повернувшися з російського ув'язнення, Юрій Солошенко розповів, як на нього тиснула російська влада. За словами Петра Порошенка, українська влада буде працювати, поки кожен українець не буде звільнений із заручників.
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