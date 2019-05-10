Геннадій Афанасьєв - український активіст громадянського спротиву російській окупації Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Геннадій Афансьєв".

Геннадія Афанасьєва затримали у травні 2014 року в Сімферополі. Його звинуватили в участі у терористичному угрупуванні, організованому Олегом Сенцовим, та підготовці терактів у Криму. В Росії Афанасьєва засудили до семи років позбавлення волі. У червні 2016 року Афанасьєв повернувся в Україну. Його, а також ще одного українського політв'язня засудженого в Москві, Юрія Солошенка, обміняли на Олену Гліщінську й Віталія Діденка, яким в Україні закидають сепаратизм. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.