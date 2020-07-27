Генерал Ходжес: Виведення військ США з Німеччини - подарунок Кремлю

Deutsche Welle: Генерале Ходжес, що означає заплановане виведення військ США з Німеччини для безпеки Сполучених Штатів?

Фредерік Бенджамін Ходжес: Це боляче передусім тому, що нашкодить відносинам із нашим найближчим союзником. Я маю на увазі радше спосіб, у який все відбувається, аніж конкретні кроки. Зазвичай така кардинальна перебудова тривала б роками, якщо взагалі сталася б. Але відносини вже зараз постраждали. Це для мене найсумніший момент.

З військово-стратегічної точки зору, це важливо - утримувати так багато солдатів у Німеччині?

Не так уже й багато тих солдатів. 35 тисяч осіб - це приблизно половина від того, що вміщає футбольний стадіон, на якому грає "Баварія" (Мюнхен). Більшість людей працює в управлінні, протиповітряній обороні чи комунікаціях.

Тобто у Німеччині взагалі більше не потрібні американські солдати?

Виведення військ - помилка, вважає колишній генерал Бен Ходжес

Виведення військ зменшує обсяг ресурсів у Німеччині, які допомагають США. Адже війська не для того, щоб захищати Німеччину, а щоб допомагати нам. Німеччина - наш найважливіший союзник в Європі. Тут наш плацдарм, з якого відбувається багато операцій США у Європі, Африці, Близькому Сході. Якщо ми виведемо війська з країни, де є така хороша інфраструктура, стане складніше й надалі зберігати таку ж здатність реагувати. Якщо, наприклад, війська передислокують у Італію, це коштуватиме мільйони доларів, щоб лише обладнати житло.

Республіканський передовий політик Мітт Ромні каже, що все це - подарунок Росії?

Це величезний подарунок Кремлю. 30-відсоткове зменшення нашої військової потужності у Німеччині, проблеми та подальше погіршення відносин з нашим найважливішим партнером - Росія навіть нічого не зробила, щоб таке заслужити. Вона й надалі займає Крим, вбиває тиждень за тижнем людей в Україні. Росія не заслуговує на те, щоб США зменшували свою готовність реагувати на виклики в Європі.

Чому президент Трамп це робить?

Тут я можу лише спекулювати. Я думаю, це просто політичне рішення, але не стратегічне.

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Він пояснює своє рішення тим, що Німеччина не сплачує обіцяні два відсотки від ВВП у бюджет НАТО.

Я вважаю, це є його мотивацією. Звісно, кожен погодиться, що Німеччина має більше грошей виділяти на оборону. Кожен президент вимагав цього. Утім, рішення вивести третину військ стратегічно необґрунтоване, а пояснюється лише його фрустрацією від того, що Німеччина не робить того, чого він хоче. За іронією долі війська мають передислокувати в Італію та Бельгію, країни, що так само далекі від двовідсоткової мети. Його рішення просто взагалі не послідовні.

Менш ніж за 100 днів у США відбудуться вибори президент. Що ще може зробити Дональд Трамп за цей час?

Ми сьогодні чули, що виведення військ має розпочатися за лічені тижні. Я думаю, воно розпочнеться з дрібних кроків, так, щоб можна було щось продемонструвати. Знадобляться місяці, щоб змогти вивести справді важливі частини.

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Президент Трамп оголосив, що призначить послом у Берліні відставного офіцера армії США Дугласа Макгрегора. Як це пасує до теперішньої ситуації?

Він належить до абсолютно тієї ж коґорти, що й колишній посол Річард Гренелл. Очевидно, що Білий дім ніколи не вибере когось, хто відстоює інші погляди. Це просто сумно, що ми для нашого найважливішого союзника не виберемо когось, хто має зв'язки та визнання, як Німеччина це зробила із послинею Емілі Габер (Emily Haber). Нам варто було б шукати значущих та найкращих дипломатів, щоб захистити зв'язок із нашим найважливішим союзником.

Фредерік Бенджамін Ходжес був до 2017 року командуючим збройних сил США у Європі. У свої активні часи тризіроквий генерал Бен Ходжес служив у Кореї, у Іраку та в Афганістані. Після того як він залишив армію США, Ходжес працює на американський Центр європейських досліджень CEPA.