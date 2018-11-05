Генеральний прокурор США Джефф Сешнс подав у відставку

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, іде у відставку. Як повідомив у середу, 7 листопада, президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter, тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора призначено Меттью Вітакера. Трамп також зазначив, що постійного генпрокурора буде призначено згодом. Відставка генпрокурора США відбулася відразу після проміжних виборів до Конгресу США.

Джефф Сешнс заявив, що йде у відставку на прохання президента США. Трамп неодноразово критикував Сешнса за самовідвід щодо нагляду за розслідуванням підозр зв'язків команди Трампа з Росією. На думку Трампа, це рішення Сешнса відкрило двері призначенню спецпрокурора Роберта Мюллера, який очолив розслідування про ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року і можливу змову Трампа з Кремлем.