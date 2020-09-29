 Гендерні квоти: як партії в Україні втілюють цю вимогу | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.10.2020

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Україна

Гендерні квоти: як партії в Україні втілюють цю вимогу

На місцевих виборах в Україні уперше буде застосована обов'язкова 40-відсоткова гендерна квота. З якими проблемами зіштовхнулися партії та як оцінюють нововведення експерти, з'ясовувала DW.

Гендерні квоти: як партії в Україні втілюють цю вимогу

У неділю, 25 жовтня, в  Україні відбудуться місцеві вибори за новим виборчим законодавством, яке серед іншого передбачає обов'язкову гендерну квоту і відповідальність за її недотримання. Так, у виборчому списку партій має бути не менше 40% представників однієї статі. При чому, розставити у списку кандидаток та кандидатів потрібно таким чином, що вони гарантовано пройдуть до органів місцевого самоврядування. А саме в кожній п'ятірці списку має бути збережена пропорція двоє до трьох, тобто - дві жінки й три чоловіка. Якщо ж цю вимогу партія проігнорує - її не зареєструють. DW з'ясовувала, з якими проблемами зіштовхнулися учасники виборів та як оцінюють нововведення експерти.

Без гендерного балансу шлях закритий

На місцевих виборах гендерну квоту вперше запровадили 2015 року. Але тоді санкцій за її недодержання не було. Тепер же вперше в історії України виборча комісія не зареєструє список партії, якщо виявить порушення квотного принципу. І такі випадки вже є на практиці. За даними громадської мережі "Опора", через порушення гендерної квоти у Рівненській області в місті Здолбунів міська виборча комісія відмовила партіям "Слуга народу" та "Наш край" у реєстрації їхніх кандидатів.

Така ж доля спіткала партію "Свобода" у Житомирі, а також партії "Батьківщина" та "Громадянська позиція" у Збаражі Тернопільської області. Через порушення гендерних вимог Дніпровський міський тервиборчком відмовив у реєстрації партії "Наш край", а Кам'янський та Бердянський - партії "За майбутнє".

DW проаналізувала списки партій, які, за соціологічними опитуваннями, мають найбільше шансів пройти до Київради. Цікаво, що всі надають перевагу чоловікам. Так, у списку партії "УДАР" Віталія Кличка гендерне співвідношення виглядає так: 60% чоловіків та 40% жінок. Аналогічна ситуація в партіях "Голос", "Слуга народу", "Батьківщина", "Європейська солідарність".

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Певні труднощі є

Також DW поспілкувалася з представниками найрейтинговіших партій щодо перебігу виборчого процесу в умовах гендерних квот. Заступниця голови партії "Голос" та очільниця передвиборчого штабу Інна Совсун зазначила, що пошук жінок-кандидаток є трохи складнішим ніж чоловіків, так як багато відмовляється йти в список. "Дуже часто жінки бояться того, що в них недостатня кваліфікація. Хоча якщо подивитися на їхні резюме, то вони є не менш кваліфіковані ніж чоловіки", - пояснює вона. Також серед причин - страх агресивної публічної реакції на їхнє балотування та заборона чоловіка, вважає Совсун. "Такі сигнали ми отримали з кількох областей. Це не масово, але проблеми в наповненні гендерної квоти є", - розповіла вона.

З іншого боку квота створює технічні труднощі, тому що потрібно в кожному списку правильно розставити кандидатів, зауважила Совсун. "Але я переконана, що ці складнощі ніщо в порівнянні з тим, яку місію виконують квоти", - підкреслила вона.

Народна депутатка партії "Батьківщина" Альона Шкрум зазначила, що подекуди жінкам заважає йти на вибори їхній статус держслужбовця, так як вони мають брати відпустку за власний рахунок на час виборчої кампанії. "В мене є велика кількість скарг від жінок, які погодилися йти на вибори, але тепер не можуть цього зробити через те, що їх змушують писати відпустку за власний рахунок", - пояснює вона.

А от співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко вважає, що головною перепоною для просування в політичній кар'єрі жінок є менший фінансовий ресурс в порівнянні з чоловіками. Але проблем з пошуком жінок-кандидатів партія не відчуває, запевняє Геращенко. "Деякі люди не задаються питанням про професійний рівень кандидатів-чоловіків, але говорять, що фахову жінку знайти важко. Це не правда. У партії немає проблем з жінками політиками. Проблеми є в політичних проєктів", - заявила вона.

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Квоти не склали проблем і для "УДАРУ" Віталія Кличка, переконує чинна депутатка Київської міської ради від вищезгаданої партії Ганна Старосенко. "У нас представлені як жінки з досвідом, які раніше з нами працювали, так і нові обличчя", - зазначила вона.

З великими труднощами стосовно дотримання гендерних квот на етапі формування виборчих списків не зіштовхнулася й "Слуга народу". Принаймні в цьому запевняє голова партії  Олександр Корнієнко. "Безумовно є деякі нюанси. Так, наприклад у деяких невеличких містах та селах переважає жіноче населення, тому і балотуватися в депутати там більше бажаючих жінок, ніж чоловіків", - зазначив він. І все ж таки у Здолбунові, судячи з усього, в "Слуги народу" проблема з пошуком жінок-кандидаток виникла.

DW також звернулась до партії "ОПЗЖ", однак відповіді на момент публікації статті не отримала.

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Партбудівництво - гарант якості

Завдяки квотам через пару виборчих циклів ситуація з залученням жінок до політики має органічно вирівнятися, і потреба в обов'язковому квотуванні відпаде, зазначає координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

"Проте наразі виникає питання до якості та професіоналізму кандидатів загалом. Партійність спустилася у малі громади (від 10 000 виборців), де ніхто взагалі не працював над партбудівництвом. Відповідно, до списку можуть потрапити кандидати без потрібних професійних компетенцій, проте з бажанням отримати доступ до ресурсу громади", - зазначила вона. Тому в умовах не розвинутої партійної системи на першому етапі реформи квоти 70/30 було б достатньо, підкреслює політичний експерт і засновник Центру "Ейдос" Віктор Таран. 

У цілому, для того, щоб квоти сприяли збільшенню залучення жінок у політику, необхідний комплексний підхід, додає політтехнолог Олександр Кондратенко. "І це не тільки квотний механізм, він не є панацеєю", - вважає він. На думку Кондратенко, необхідно позбуватися стереотипів, оскільки вони суттєво впливають на суспільну свідомість.

  • Анґела Меркель (Angela Merkel) вперше була обрана на посаду федеральної канцлерки в 2005 році. Це перша жінка-канцлер в історії Німеччини. В 2015 році газети The New York Times, Financial Times та журнал Тime назвали Анґелу Меркель людиною року. А 2016 року вона вже вшосте поспіль очолила список 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.

    Найвпливовіші жінки-політики

    Анґела Меркель

    Анґела Меркель (Angela Merkel) вперше була обрана на посаду федеральної канцлерки в 2005 році. Це перша жінка-канцлер в історії Німеччини. В 2015 році газети The New York Times, Financial Times та журнал Тime назвали Анґелу Меркель людиною року. А 2016 року вона вже вшосте поспіль очолила список 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.

  • Через її опозиційні погляди в 2004 році на Шейх Хасіну Вазед вчинили напад, 2007 року її намагалися заарештувати. Політик з Бангладеш змогла втекти до США та повернулася на батьківщину лише 2008 року. Вже за місяць після повернення вона здобула перемогу на парламентських виборах та стала прем'єркою країни.

    Найвпливовіші жінки-політики

    Шейх Хасіна Вазед

    Через її опозиційні погляди в 2004 році на Шейх Хасіну Вазед вчинили напад, 2007 року її намагалися заарештувати. Політик з Бангладеш змогла втекти до США та повернулася на батьківщину лише 2008 року. Вже за місяць після повернення вона здобула перемогу на парламентських виборах та стала прем'єркою країни.

  • Тереза Мей - друга жінка в історії Великобританії, яка стала прем'єркою країни. Її часто називають новою залізною леді та порівнюють з першою жінкою на цій посаді Маргарет Тетчер та нинішньою канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Мей заступила на посаду глави британського уряду в непрості для країни часи - одразу після проведення референдуму щодо виходу країни з ЄС - Brexit.

    Найвпливовіші жінки-політики

    Тереза Мей

    Тереза Мей - друга жінка в історії Великобританії, яка стала прем'єркою країни. Її часто називають "новою залізною леді" та порівнюють з першою жінкою на цій посаді Маргарет Тетчер та нинішньою канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель. Мей заступила на посаду глави британського уряду в непрості для країни часи - одразу після проведення референдуму щодо виходу країни з ЄС - Brexit.

  • Перед тим, як стати першою жінкою-президенткою в історії Хорватії, Колінда Грабар-Кітарович була помічницею генсека НАТО з питань публічної дипломатії, а ще раніше - главою хорватського МЗС. Грабар-Кітарович заміжня та виховує двох дітей - Луку та Катарину.

    Найвпливовіші жінки-політики

    Колінда Грабар-Кітарович

    Перед тим, як стати першою жінкою-президенткою в історії Хорватії, Колінда Грабар-Кітарович була помічницею генсека НАТО з питань публічної дипломатії, а ще раніше - главою хорватського МЗС. Грабар-Кітарович заміжня та виховує двох дітей - Луку та Катарину.

  • У січні 2016 року Цай Інвень стала першою жінкою на посаді президента Тайваня. Очільниця Демократичної прогресивної партії (ДПП) виступає проти зближення острівної країни з Китайською Народною Республікою (КНР).

    Найвпливовіші жінки-політики

    Цай Інвень

    У січні 2016 року Цай Інвень стала першою жінкою на посаді президента Тайваня. Очільниця Демократичної прогресивної партії (ДПП) виступає проти зближення острівної країни з Китайською Народною Республікою (КНР).

  • Даля Грібаускайте стала президенткою Литви після виборів 2009-го року. Тоді на виборчі дільниці прийшла рекордна кількість виборців. 2014-го року її переобрали на другий термін. Ця леді справді залізна. У Грібаускайте - чорний пояс карате. Вона володіє п'ятьма мовами.

    Найвпливовіші жінки-політики

    Даля Грібаускайте

    Даля Грібаускайте стала президенткою Литви після виборів 2009-го року. Тоді на виборчі дільниці прийшла рекордна кількість виборців. 2014-го року її переобрали на другий термін. Ця леді справді "залізна". У Грібаускайте - чорний пояс карате. Вона володіє п'ятьма мовами.

  • Нещодавно Елен Джонсон-Серліф виповнилось 78 років, вона обіймає посаду президента Ліберії, починаючи від 2006-го року. 2011-го року отримала Нобелівську премію миру за активну боротьбу за безпеку й права жінок. Джонсон-Серліф - перша жінка-президент африканської країни.

    Найвпливовіші жінки-політики

    Елен Джонсон-Серліф

    Нещодавно Елен Джонсон-Серліф виповнилось 78 років, вона обіймає посаду президента Ліберії, починаючи від 2006-го року. 2011-го року отримала Нобелівську премію миру за активну боротьбу за безпеку й права жінок. Джонсон-Серліф - перша жінка-президент африканської країни.

  • Прем'єрка Норвегії Ерна Сульберг з дитинства страждає на дислекцію. Попри проблеми, пов'язані з письмовою мовою, вона отримала диплом соціолога й політолога в Бергенському університеті. Сульберг виступила за зміну політики щодо мігрантів, зокрема, отримання статусу біженця.

    Найвпливовіші жінки-політики

    Ерна Сульберг

    Прем'єрка Норвегії Ерна Сульберг з дитинства страждає на дислекцію. Попри проблеми, пов'язані з письмовою мовою, вона отримала диплом соціолога й політолога в Бергенському університеті. Сульберг виступила за зміну політики щодо мігрантів, зокрема, отримання статусу біженця.

  • У 2013 році журнал Forbes назвав Пак Кин Хе однією з найвпливовіших жінок світу. У 64 року вона стала першою жінкою-президентом в історії Корейської Республіки. Таким чином вона продовжила справу свого батька. Але в грудні 2016-го року її повноваження були призупинені в зв'язку з процедурою імпічменту. Внаслідок політичного скандалу рейтинг Пак Кин Хе впав до 5 відсотків. Так минає мирська слава…

    Найвпливовіші жінки-політики

    Пак Кин Хе

    У 2013 році журнал Forbes назвав Пак Кин Хе однією з найвпливовіших жінок світу. У 64 року вона стала першою жінкою-президентом в історії Корейської Республіки. Таким чином вона продовжила справу свого батька. Але в грудні 2016-го року її повноваження були призупинені в зв'язку з процедурою імпічменту. Внаслідок політичного скандалу рейтинг Пак Кин Хе впав до 5 відсотків. Так минає мирська слава…

    Автор: Ксенія Сафронова, Данило Білик


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Гендерні квоти: як партії в Україні втілюють цю вимогу

Гендерні квоти: як партії в Україні втілюють цю вимогу

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