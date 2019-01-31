Гендерне питання: суд у Німеччині не дозволив солдату носити довге волосся

Федеральний адміністративний суд у Лейпцигу відхилив скаргу солдата німецького Бундесверу стосовно так званого припису щодо волосся і борід в армії, яким чоловікам забороняється мати довге волосся. Таке рішення судді ухвалили у четвер, 31 січня, повідомляє агенція dpa.

Позов до суду спрямував 51-річний співробітник німецького міністерства оборони у Бонні, який заявляє про свою приналежність до субкультури готів. Його обурило те, що чоловіки на армійській службі, на відміну від жінок, не можуть мати довге волосся. Такий припис він вважає дискримінаційним, оскільки він хотів би теж носити на службі довге волосся. За його словами, раніше довге волосся вважалося ознакою маскулінності

Судді відхилили його скаргу, але водночас погодилися, що припис щодо волосся та борід в армії потребує перегляду "в осяжному майбутньому". Для припису, за їхніми словами, бракує достатніх правових підстав. У зв'язку з таким висновком суддя заявив про "частковий успіх" позивача.

Суд також постановив, при припис щодо зовнішності солдатів необхідний, оскільки репутація Бундесверу залежить також від зовнішнього вигляду військових.

Згідно з наказом, чинним у німецьких збройних силах, волосся солдатів не повинне закривати вуха і очі. Крім того, за вертикального положення голови військового волосся не повинне торкатися форми і комірця сорочки. Водночас жінки-солдати можуть зібрати довге волосся у хвіст чи заплести косу. Не настільки суворий припис для жінок має на меті збільшити їхню частку в Бундесвері, йдеться у поясненні міноборони ФРН.

Дивитись відео 03:38 Now live 03:38 хв Поділитись Як Бундесвер приманює молодь (21.11.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2nxoY Як Бундесвер приманює молодь (21.11.2017)