Гендерне питання: суд у Німеччині не дозволив солдату носити довге волосся

Солдат німецького Бундесверу вважає дискримінаційним припис, який дозволяє жінкам в армії носити довге волосся, а чоловікам - ні. Однак суд відмовив йому в оскраженні цієї заборони.
Федеральний адміністративний суд у Лейпцигу відхилив скаргу солдата німецького Бундесверу стосовно так званого припису щодо волосся і борід в армії, яким чоловікам забороняється мати довге волосся. Таке рішення судді ухвалили у четвер, 31 січня, повідомляє агенція dpa.
Позов до суду спрямував 51-річний співробітник німецького міністерства оборони у Бонні, який заявляє про свою приналежність до субкультури готів. Його обурило те, що чоловіки на армійській службі, на відміну від жінок, не можуть мати довге волосся. Такий припис він вважає дискримінаційним, оскільки він хотів би теж носити на службі довге волосся. За його словами, раніше довге волосся вважалося ознакою маскулінності
Судді відхилили його скаргу, але водночас погодилися, що припис щодо волосся та борід в армії потребує перегляду "в осяжному майбутньому". Для припису, за їхніми словами, бракує достатніх правових підстав. У зв'язку з таким висновком суддя заявив про "частковий успіх" позивача.
Суд також постановив, при припис щодо зовнішності солдатів необхідний, оскільки репутація Бундесверу залежить також від зовнішнього вигляду військових.
Згідно з наказом, чинним у німецьких збройних силах, волосся солдатів не повинне закривати вуха і очі. Крім того, за вертикального положення голови військового волосся не повинне торкатися форми і комірця сорочки. Водночас жінки-солдати можуть зібрати довге волосся у хвіст чи заплести косу. Не настільки суворий припис для жінок має на меті збільшити їхню частку в Бундесвері, йдеться у поясненні міноборони ФРН.