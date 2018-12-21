Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушень прав людини у Криму

Генеральна асамблея ООН у суботу, 22 грудня, ухвалила ініційовану Україною резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". Про це посольство України у США поінформувало на своїх офіційних сторінках у Facebook і Twitter.

Як зазначено у повідомленні, "документ підтверджує неприпустимість захоплення території АР Крим силою, засуджує Росію за політично вмотивовані переслідування громадян України та містить заклик до російської влади звільнити українців, які незаконно утримуються російською стороною".

На підтримку проекту резолюції проголосували 65 держав. Проти виступили 27 країн.

У документі, зокрема, міститься вимога до міжнародних організацій та установ ООН використовувати в офіційних документах наступне формулювання щодо українського півострова: "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією".

Серед ключових елементів резолюції визнання Олега Сенцова, Володимира Блуха та Еміра-Усеїна Куку політичними в'язнями; засудження РФ за примусове переведення мешканців Криму в російське громадянство; засудження політично вмотивованих переслідувань громадян України. Генасамблея ООН закликала РФ звільнити всіх українців, які незаконно утримуються в Криму та РФ.

Нагадаємо, 17 грудня Генеральна асамблея ООН резолюцію про російську "мілітаризацію Криму і міста Севастополь, а також районів Чорного та Азовського морів", де було зазначено, що присутність російських військових в анексованому Росією Криму "суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України". Документ засудив "зростаючу військову присутність РФ" у районах Чорного і Азовського морів, в тому числі Керченській протоці, а також запроваджені Росією "обмеження міжнародного судноплавства" в регіоні.