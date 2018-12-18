 Генасамблея ООН ухвалила міграційний пакт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

Генасамблея ООН ухвалила міграційний пакт

Міграційний пакт ООН не є юридично зобов'язувальним актом і не порушує суверенітет держав, наголосила президентка Генасамблеї ООН. Документ схвалили 152 країни, п'ять виступили проти.

Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку

Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку (фото з архіву)

Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку в середу, 19 грудня, більшістю голосів ухвалила міграційний пакт ООН. Документ схвалили 152 держави. П'ять країн - Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія і США - виступили проти. Ще дванадцять членів ООН утрималися, серед них - Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія.

Документ не має юридично зобов'язуючої сили і не порушує суверенітет держав, які беруть участь у пакті, наголосила президентка Генасамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав ухвалення міграційного пакту. "Я вірю, що колективна дія заради загального блага є єдиним способом відновити довіру і рухатися далі", - написав він у своєму мікроблозі Twittter.

Сполучені Штати не брали участь у переговорах з розробки документа. У Німеччині пакт викликав бурхливу дискусію, проте в результаті ФРН проголосувала за його прийняття. У Бельгії наслідком суперечки щодо міграційного пакту ООН стала урядова криза.

Нагадаємо, що ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" 10 грудня підписали на конференції в Марокко. Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу - США оголосили, що не братимуть участь у розробці документу, ще на цьому етапі. У міграційному пакті ООН закріплені 23 цілі, зокрема координація зусиль держав у порятунку життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабанди людьми, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.

 

DW.COM

Міграційний пакт ООН ухвалили в Марокко

На початку дводенної конференції у Марокко лідери країн світу ухвалили міграційний пакт ООН. Деякі країни ЄС і світу відмовились підтримати документ. (10.12.2018)  

Король Бельгії не визначився щодо відставки прем'єр-міністра

Напередодні Шарль Мішель подав монарху прохання про відставку після того, як бельгійський парламент висловив йому недовіру. Урядовий криза в Бельгії стала наслідком незгоди щодо міграційного пакту ООН. (19.12.2018)  

Про що насправді йдеться у міграційному пакті ООН

На саміті у Маракеші 10-11 грудня країни ООН схвалили міграційний пакт. Деякі лідери відмовились, завивши, що документ шкодить суверенітету держав. Але чи так це? (10.12.2018)  

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На початку дводенної конференції у Марокко лідери країн світу ухвалили міграційний пакт ООН. Деякі країни ЄС і світу відмовились підтримати документ.

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції. Він закликає країни світу долучитися до пакту, що має бути ухвалений на конференції у Марокко 10-11 грудня.

UN-Vollversammlung verurteilt Israel für Gewalt im Gazastreifen

Генеральна Асамблея ООН остаточно схвалила міграційний пакт 17.12.2018

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН 181 країна-член підтримала міграційний пакт, який має на меті покращити координацію зусиль щодо порятунку та інтеграції біженців.

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