Генасамблея ООН ухвалила міграційний пакт

Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку в середу, 19 грудня, більшістю голосів ухвалила міграційний пакт ООН. Документ схвалили 152 держави. П'ять країн - Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія і США - виступили проти. Ще дванадцять членів ООН утрималися, серед них - Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія.

Документ не має юридично зобов'язуючої сили і не порушує суверенітет держав, які беруть участь у пакті, наголосила президентка Генасамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав ухвалення міграційного пакту. "Я вірю, що колективна дія заради загального блага є єдиним способом відновити довіру і рухатися далі", - написав він у своєму мікроблозі Twittter.

Сполучені Штати не брали участь у переговорах з розробки документа. У Німеччині пакт викликав бурхливу дискусію, проте в результаті ФРН проголосувала за його прийняття. У Бельгії наслідком суперечки щодо міграційного пакту ООН стала урядова криза.

Нагадаємо, що ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" 10 грудня підписали на конференції в Марокко. Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу - США оголосили, що не братимуть участь у розробці документу, ще на цьому етапі. У міграційному пакті ООН закріплені 23 цілі, зокрема координація зусиль держав у порятунку життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабанди людьми, допомога в інтеграції і усунення дискримінації.