Генасамблея ООН підтримала резолюцію щодо захисту прав людини в Криму

Генеральна асамблея ООН підтримала внесений українською стороною проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації, повідомило посольство України в ООН у середу, 18 грудня.

Як повідомляється в мікроблозі посольства в соцмережі Twitter, на підтримку резолюції проголосували 65 країн, 23 виступили проти. На підтримку резолюції виступили, зокрема, країни ЄС, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, Японія, Ізраїль, Молдова, Грузія, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія.

Проти, крім РФ, проголосували Китай, Індія, Білорусь, Сербія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Вірменія, КНДР, Венесуела, Сирія. Більшість країн утрималися - загалом 83. Серед них Боснія і Герцеговина, Лівія, Єгипет, Йорданія, Ірак, Бразилія, Мексика, Монголія, Пакистан, Південна Корея, Південна Африка, Таїланд, Індонезія.

Серед основних положень резолюції - засудження масових затримань активістів і захисників прав людини на підставі звинувачень у підтримці тероризму; заклик припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлювання власних думок; вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безперешкодне повернення на батьківщину тощо.

Цю резолюцію підтримав Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 14 листопада 67 голосами (23 виступили проти), вона набуває чинності після її ухвалення Генасамблеєю ООН.