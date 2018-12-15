Генасамблея ООН підтримала Київ резолюцією по Криму

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку ухвалила в понеділок, 17 грудня, запропоновану Україною резолюцію про російську "мілітаризацію Криму і міста Севастополь, а також районів Чорного та Азовського морів", пише "Інтерфакс". За документ проголосували 66 країн-членів ООН. Проти виступили 19 держав, ще 72 утрималися.

У документі зазначено, що присутність російських військових в анексованому Росією Криму "суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України". Генасамблея ООН засуджує "зростаючу військову присутність РФ" у районах Чорного і Азовського морів, в тому числі Керченській протоці, а також запроваджені Росією "обмеження міжнародного судноплавства" в регіоні. Крім того, в документі засуджується "будівництво і відкриття" моста через Керченську протоку.

Конфлікт РФ із Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Внаслідок захоплення кілька військовослужбовців збройних сил України зазнали поранень. Пізніше екіпажі українських судів були заарештовані. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна ці закиди відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені. За оцінками міжнародних експертів, Україна має необмежене право на транзит через Керченську протоку.

Із засудженням дій Росії у Керченській протоці виступила НАТО, свою стурбованість інцидентом висловили, зокрема, США, ЄС, Німеччина, Франція. Євросоюз наполягає на невідкладному звільненні захоплених РФ українських суден та їх екіпажів.