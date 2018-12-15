 Генасамблея ООН підтримала Київ резолюцією по Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

Генасамблея ООН підтримала Київ резолюцією по Криму

Учасники Генасамблеї ООН у Нью-Йорку засудили російську мілітаризацію в Чорному і Азовському морях, а також будівництво моста через Керченську протоку.

Засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку (фото з архіву)

Засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку (фото з архіву)

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку ухвалила в понеділок, 17 грудня, запропоновану Україною резолюцію про російську "мілітаризацію Криму і міста Севастополь, а також районів Чорного та Азовського морів", пише "Інтерфакс". За документ проголосували 66 країн-членів ООН. Проти виступили 19 держав, ще 72 утрималися.

У документі зазначено, що присутність російських військових в анексованому Росією Криму "суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України". Генасамблея ООН засуджує "зростаючу військову присутність РФ" у районах Чорного і Азовського морів, в тому числі Керченській протоці, а також запроваджені Росією "обмеження міжнародного судноплавства" в регіоні. Крім того, в документі засуджується "будівництво і відкриття" моста через Керченську протоку.

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Наразі проходу через Керченську протоку очікують понад 140 суден. РФ чинить перешкоди кораблям, що прямують до українських портів, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ). (07.12.2018)

Конфлікт РФ із Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Внаслідок захоплення кілька військовослужбовців збройних сил України зазнали поранень. Пізніше екіпажі українських судів були заарештовані. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна ці закиди відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені. За оцінками міжнародних експертів, Україна має необмежене право на транзит через Керченську протоку.

Із засудженням дій Росії у Керченській протоці виступила НАТО, свою стурбованість інцидентом висловили, зокрема, США, ЄС, Німеччина, Франція. Євросоюз наполягає на невідкладному звільненні захоплених РФ українських суден та їх екіпажів.

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