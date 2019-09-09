 Генасамблея ООН обговорить ситуацію в Криму і на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2019

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Новини

Генасамблея ООН обговорить ситуацію в Криму і на Донбасі

Ситуацію в анексованому Росією Криму і в окремих районах Донецької та Луганської областей внесли до порядку денного наступної сесії Генеральної асамблеї ООН.

Генеральна асамблея ООН, Нью-Йорк, США

Засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку (фото з архіву)

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) внесла обговорення ситуації в анексованому Росією Криму і на окупованому Донбасі до порядку денного наступної сесії. Про це в понеділок, 16 вересня, повідомив речник Постійного представництва України в ООН, заступник голови інформаційного комітету ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці на Facebook.

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В українському парламенті наголосили, що національною ідеєю України є повернення анексованих Росією територій. Члени ВР ухвалили заяву, в якій засудили проведення Росією виборів у Криму. (11.09.2019)

Навіть після повернення в Україну 35 бранців в РФ та анексованому Криму за ґратами залишається щонайменше 86 українців. Ще сотні - ув'язнені у непідконтрольній Києву частині Донбасу. (11.09.2019)

Вадим Пристайко повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у Генасамблеї ООН наприкінці вересня та заявив про готовність президента до саміту "нормандської четвірки". (09.09.2019)

"Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії", - повідомив дипломат.

Внесення цього пункту до порядку денного сесії підтримали 65 голосами. 17 голосів були "проти", додав Ніколенко. Нова сесія розпочнеться 17 вересня.

"Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання", - пояснив представник України в ООН.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в сесії Генасамблеї ООН.

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