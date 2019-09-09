Генасамблея ООН обговорить ситуацію в Криму і на Донбасі

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) внесла обговорення ситуації в анексованому Росією Криму і на окупованому Донбасі до порядку денного наступної сесії. Про це в понеділок, 16 вересня, повідомив речник Постійного представництва України в ООН, заступник голови інформаційного комітету ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці на Facebook.

"Сьогодні Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" до порядку денного її наступної сесії", - повідомив дипломат.

Внесення цього пункту до порядку денного сесії підтримали 65 голосами. 17 голосів були "проти", додав Ніколенко. Нова сесія розпочнеться 17 вересня.

"Включення пункту дозволить Україні та міжнародній спільноті "тримати руку на пульсі" ситуації на Донбасі та в Криму, точково обговорювати проблемні питання, а також ініціювати резолюції на підтримку зусиль з мирного врегулювання", - пояснив представник України в ООН.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в сесії Генасамблеї ООН.